Gắng sức làm việc có lợi cho dân

Sinh năm 1964, sau khi nghỉ hưu từ ngành Giáo dục, đồng chí Hoàng Thị Tiến tiếp tục gắn bó với công việc ở thôn, xóm. Giai đoạn từ tháng 6/2026 trở về trước (trước khi thôn Đồng Cạn sáp nhập với các thôn khác thành thôn Quyết Tiến), nữ đảng viên này giữ nhiều cương vị, từ Trưởng ban Công tác mặt trận đến Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cạn. Ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Đảng viên Hoàng Thị Tiến.

Dấu ấn nổi bật của đồng chí là vận động Nhân dân chung tay xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Xác định muốn tạo được sự đồng thuận phải làm tốt công tác tuyên truyền, đồng chí tham mưu chi bộ ban hành nghị quyết lãnh đạo, cùng với Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể giải thích, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng công trình, từ đó tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động chăm lo lợi ích chung.

Trong xây dựng đình làng Đồng Cạn, trên cương vị Trưởng ban xây dựng, đồng chí trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, nhà hảo tâm và con em quê hương chung sức thực hiện. Nhờ đó, công trình nhận được hơn 500 triệu đồng đóng góp, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân.

Với mong muốn bảo đảm an toàn, thuận tiện cho Nhân dân khi đi lại vào buổi tối, đồng chí tiếp tục vận động lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường làng, ngõ xóm. Hơn 100 bóng đèn được lắp đặt trên các tuyến đường trục thôn và nhiều ngõ xóm, với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Năm 2024, đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết cộng đồng trong xây dựng nhà văn hóa thôn trị giá hơn 600 triệu đồng, chủ yếu từ sự chung tay đóng góp của Nhân dân. Bản thân đồng chí ủng hộ hàng chục cây hoa ban để trồng tại khu vực nhà văn hóa và một số tuyến đường, góp phần tạo bóng mát, tô điểm cảnh quan quê hương.

Từ tháng 7/2026, sau khi thôn Đồng Cạn hợp nhất với 4 thôn khác thành thôn Quyết Tiến, đồng chí Tiến tham gia cấp ủy chi bộ, đảm nhiệm cương vị Phó trưởng thôn. Được phân công phụ trách khu vực Đồng Cạn và Làng Sai cũ, đồng chí tiếp tục tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ chung, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Đầu năm 2026, đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm.