Khát vọng cống hiến

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang Nguyễn Quý Nhật Linh đã thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 50 thành viên, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến và sử dụng VNeID; phối hợp với Công an xã thực hiện số hóa thẻ đảng viên và tổ chức hoạt động “Thứ bảy giải quyết TTHC cho Nhân dân”.

Từ thực tế tại cơ sở, Nguyễn Quý Nhật Linh đã nghiên cứu, chỉ đạo triển khai mô hình “Thanh niên Hiếu Giang-Đồng hành cùng công dân số”, hỗ trợ người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các dịch vụ trực tuyến; trao 20 suất học bổng về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho đoàn viên tiêu biểu.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hiếu Giang đã vận động hơn 1.500 suất quà, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; tiếp nhận 258 đơn vị máu tình nguyện và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho cựu thanh niên xung phong với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Những việc làm này để lại ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân.

Tuổi trẻ xã A Dơi tình nguyện xây dựng nông thôn mới - Ảnh: N.T.H

Ở xã Nam Hải Lăng, Phó Bí thư Đoàn xã Lê Ngọc Trí đã kết nối thanh niên với khoa học, công nghệ và các cơ hội phát triển kinh tế. Những mô hình như “Khuyến nông trẻ-Nông dân 4.0”, “Chi hội tiên phong chuyển đổi số” hướng đến hỗ trợ thanh niên tiếp cận kiến thức sản xuất, ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm địa phương trên các sàn thương mại điện tử và tìm kiếm cơ hội việc làm.

Một trong những điểm nhấn trong quá trình hoạt động của Lê Ngọc Trí là ứng dụng sáng kiến chế phẩm sinh học từ Chitosan kết hợp vi sinh vật có lợi nhằm kiểm soát bệnh hại trên cây lúa theo hướng bền vững. Các hoạt động kết nối tín dụng chính sách, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên đưa nông sản lên môi trường số cũng được triển khai tại cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai cán bộ hội trẻ được tuyên dương Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 có những cách làm khác nhau, nhưng cùng hướng đến một yêu cầu chung, đó là đưa phong trào thanh niên xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, vấn đề được thanh niên quan tâm và yêu cầu phát triển của địa phương. Tổ chức hội đóng vai trò kết nối nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả.

Từ ngày 1/7/2025, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên khi tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị về chung một nhà đặt ra yêu cầu mới. Các cấp Hội LHTN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền với hơn 1.420 tin, bài cấp tỉnh và gần 5.520 tin, bài ở cơ sở được đăng tải trong chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” thu hút hơn 24.000 câu chuyện, góp phần đưa lịch sử và những giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Tinh thần tình nguyện tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động hướng về địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và chăm lo an sinh xã hội. Trong năm 2026, các chương trình tình nguyện tại xã Kim Ngân, hoạt động “Tháng ba biên giới”, hành trình đến đặc khu Cồn Cỏ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Toàn tỉnh trồng mới hơn 65.000 cây xanh; các mô hình “Em nuôi của hội”, “Nồi cháo yêu thương”, “Đổi rác lấy quà” tiếp tục được duy trì. Dư nợ vốn vay ủy thác qua Đoàn Thanh niên đạt 1.946 tỉ đồng, góp phần tạo nguồn lực cho thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Toản, thời gian tới, công tác hội tiếp tục đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm; tăng cường ứng dụng công nghệ số và đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp. Việc chăm lo thanh niên yếu thế, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm xã hội gắn với những nhu cầu cụ thể của từng địa bàn, từng nhóm thanh niên.

Trong chặng đường mới, truyền thống 70 năm hình thành và phát triển của Hội LHTN tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, tập hợp nhiều thế hệ thanh niên cùng nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến. Đó cũng là cách tuổi trẻ Quảng Trị góp sức xây dựng quê hương trong thời gian tới.