Thanh niên Ninh Bình tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cúc Phương.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với các cấp Hội và hội viên thanh niên cả nước khi Hội LHTN Việt Nam tròn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Với tuổi trẻ Ninh Bình, chủ đề công tác năm “Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam” được các cấp Hội triển khai rộng khắp, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Nội dung và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phù hợp hơn với nhu cầu, sở thích và đặc điểm của từng nhóm thanh niên. Qua đó giúp mỗi hội viên, thanh niên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên được chú trọng. Các cấp Hội tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống dân tộc, về tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nhân rộng những tấm gương thanh niên tiêu biểu. Đáng chú ý, Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” (Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử”) đã trở thành một phương thức giáo dục truyền thống sinh động.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi chép, quay hình, đăng tải hơn 53 nghìn câu chuyện về cuộc đời các nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, tổ chức gần 2.500 buổi tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã, phường. Những câu chuyện được kể từ ký ức của nhân chứng góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thanh niên. Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức 320 hoạt động về nguồn, thu hút hơn 100 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thanh niên Ninh Bình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong. Các cấp Hội triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời xây dựng nhiều hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên cũng như phát huy lợi thế tuổi trẻ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Trong số 3.889 tổ công nghệ số cộng đồng toàn tỉnh có 10.501 đoàn viên, thanh niên tham gia, trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các ứng dụng số thiết yếu. Màu áo xanh thanh niên tiếp tục hiện diện trong hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Tinh thần sáng tạo cũng được khơi dậy mạnh mẽ trong học tập, lao động và sản xuất. Các cấp Hội duy trì nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tham gia các cuộc thi STEM, sáng tạo khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp. Tổ chức Hội chú trọng kết nối nguồn lực, hỗ trợ vốn, kiến thức và kinh nghiệm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 68 hồ sơ dự án vay vốn khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh của thanh niên với tổng số vốn 10,84 tỷ đồng. Tỉnh Ninh Bình có 13 dự án tham gia Vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Một trong những dấu ấn nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Không chỉ dừng ở những hoạt động theo mùa, theo đợt cao điểm, tinh thần tình nguyện ngày càng được tổ chức theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương và người dân. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện 3.410 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ những nhóm thanh niên, người dân còn khó khăn. trong công tác bảo vệ môi trường, toàn tỉnh duy trì 315 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 7.852 thanh niên, triển khai các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, khơi thông dòng chảy, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, tinh thần tương thân tương ái cũng được lan tỏa mạnh mẽ, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức 256 chương trình “Xuân yêu thương”, “Tết sẻ chia”, “Xuân tình nguyện”, “Tết vì bạn nghèo”, trao 2.700 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 4.000 gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên công nhân và người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng nguồn lực huy động 3,35 tỷ đồng. Trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã tham gia hiến trên 5.500 đơn vị máu. Các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí đã hỗ trợ 4.800 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người có công với cách mạng.

Đồng chí Vũ Trần Tùng Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cho biết: “Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là dịp để các cấp Hội và thanh niên Ninh Bình nhìn lại chặng đường truyền thống, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới. Với niềm tự hào về truyền thống, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo tồn văn hóa và xây dựng quê hương”.

Với sức trẻ, trí tuệ và khát vọng cống hiến, thanh niên Ninh Bình đang từng ngày viết tiếp câu chuyện của mình bằng những công trình, phần việc, sáng kiến và hành động vì cộng đồng. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tuổi trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, vững bước cùng quê hương trên chặng đường phát triển mới.