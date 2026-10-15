Bắc Ninh tiếp nhận hơn 15.000 đơn vị máu trong chiến dịch hè và Hành trình đỏ 2026

Sáng 15/10, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bắc Ninh tổng kết Chiến dịch “Những giọt máu hồng - Hè” và Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV năm 2026.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Trong thời gian triển khai, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố phối hợp với các ban, ngành, cơ sở y tế và doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Toàn thành phố đã treo hơn 1.000 hồng kỳ, cờ Chữ thập đỏ và cờ hiến máu; 60 phướn, 50 pano; phát 130 lượt tin, bài trên hệ thống phát thanh; xây dựng các phóng sự chuyên đề, phóng sự báo cáo và đăng tải nhiều tin, bài, ảnh trên các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng tình nguyện viên, tuyên truyền viên hiến máu tình nguyện. Chủ động xây dựng kế hoạch, mời cán bộ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về tập huấn, đào tạo cho 126 tình nguyện viên, tuyên truyền viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Kết thúc Chiến dịch “Những giọt máu hồng - Hè” và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2026, toàn thành phố tổ chức 27 ngày hội hiến máu tại các địa phương, đơn vị, thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia, tiếp nhận 15.055 đơn vị máu an toàn, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ thành phố trao Chứng nhận tôn vinh cho các cá nhân đã có thành tích 15 lần hiến máu năm 2026.

Tính đến ngày 31/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức 76 ngày hội hiến máu tình nguyện, có trên 48.000 người đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được 47.158 đơn vị, đạt 104% kế hoạch năm 2026 do Ban Chỉ đạo Quốc gia giao. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng, từng bước đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2026; tặng Chứng nhận tôn vinh cho 117 cá nhân có thành tích 15 lần hiến máu năm 2026.