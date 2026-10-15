Công ty tổ chức sinh nhật cho nhân viên có phải xuất hóa đơn không?

Hỏi:

Công ty chúng tôi có tổ chức sinh nhật cho cán bộ, công nhân viên bằng hình thức tổ chức ăn uống tại nhà hàng hằng tháng theo quy chế phúc lợi của công ty. Khi thanh toán, nhà hàng có xuất hóa đơn cho phía công ty. Vậy, Công ty có phải lập hóa đơn đầu ra cho cán bộ, công nhân viên đối với hoạt động nêu trên hay không?

Trả lời:

Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn nội dung này như sau:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ; xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn) và các trường hợp lập hóa đơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trừ các trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán và quy định tại Điều 10 Nghị định này, bảo đảm phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Người bán chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hóa đơn đã lập.”

Căn cứ quy định nêu trên thì hoạt động tổ chức sinh nhật cho cán bộ công nhân viên bằng hình thức ăn uống tại nhà hàng của Công ty thuộc trường hợp lập hóa đơn đầu ra theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ.