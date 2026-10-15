2 gương mặt trẻ Cà Mau nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Năm 2026, giải thưởng được trao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10).

Kết nối nguồn lực, lan toả tinh thần tình nguyện

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội, anh Ngô Quốc Quận, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Lợi, luôn xác định, hiệu quả hoạt động phải được đo bằng những giá trị mang lại cho cộng đồng. Niềm vui của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi được tiếp tục đến trường, sự phấn khởi của người dân khi nhận được hỗ trợ là động lực để anh kiên trì với công việc.

Anh Ngô Quốc Quận vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 tại Hà Nội.

Năm 2025, anh trực tiếp tham mưu, kết nối và điều phối nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng nguồn lực hơn 650 triệu đồng. Để có được kết quả này, anh chú trọng vận động, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh.

“Giá trị lớn nhất không nằm ở số tiền vận động được, mà ở việc những nguồn lực ấy đến đúng người, đúng hoàn cảnh và mang lại ý nghĩa thực sự cho cộng đồng”, anh Quận chia sẻ.

Không chỉ kết nối nguồn lực, anh còn tìm cách đổi mới phương thức tập hợp thanh niên từ thực tiễn cơ sở. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, thanh niên phân tán, việc huy động lực lượng tham gia phong trào gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, anh đề xuất thành lập Câu lạc bộ Lửa Xanh Vĩnh Lợi, xây dựng lực lượng tình nguyện nòng cốt và mở rộng kết nối đến các thanh niên chưa tham gia tổ chức Đoàn - Hội.

Anh Ngô Quốc Quận thăm hỏi, động viên thanh niên vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Đến nay, câu lạc bộ tập hợp 60 thành viên, gồm đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và thanh niên địa phương. Do các thành viên có điều kiện học tập, làm việc khác nhau, việc duy trì hoạt động được tổ chức linh hoạt, gắn phân công nhiệm vụ với sở trường từng người và tăng cường kết nối qua các nền tảng số.

Bên cạnh đó, anh Quận quan tâm đổi mới hoạt động Đoàn - Hội, phát huy vai trò Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ứng dụng công nghệ vào tổ chức phong trào. Theo anh, công nghệ giúp kết nối thanh niên thuận lợi hơn, nhưng điều quyết định vẫn là những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người trẻ.

Anh Ngô Quốc Quận triển khai nhiều mô hình thiết thực vì cộng đồng.

Đưa công nghệ đến gần thanh niên

Cùng nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, chị Trần Huỳnh Như, Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, lựa chọn hướng đổi mới công tác Hội thông qua chuyển đổi số.

Theo chị, thanh niên là công nhân, lao động tự do và những người bận rộn với việc học tập, mưu sinh thường khó tham gia sinh hoạt trực tiếp. Trong khi đó, việc quản lý hội viên, kết nối và nắm bắt nhu cầu của thanh niên vẫn cần được đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Từ đó, chị xây dựng sáng kiến “Giải pháp đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua mô hình ‘Kết nối thanh niên số 4.0’”. Sáng kiến hướng đến khai thác mạng xã hội và các nền tảng số để mở rộng đối tượng tập hợp, tăng cường tương tác, nắm bắt nhu cầu và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

Chị Trần Huỳnh Như vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Với chị Như, chuyển đổi số không chỉ là đưa hoạt động lên môi trường trực tuyến, mà phải tạo được sự kết nối giữa nhu cầu của thanh niên với những việc làm cụ thể tại địa phương. Thông qua các nền tảng số, tổ chức Hội có thể vận động người trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, quảng bá sản phẩm OCOP và phổ biến kiến thức công nghệ đến người dân vùng sâu, vùng xa.

Theo chị, mỗi hoạt động cần có nhiệm vụ rõ ràng, địa chỉ cụ thể và kết quả thiết thực để thanh niên thấy được vai trò, trách nhiệm của mình. “Với tôi, làm công tác Hội trước hết phải gần thanh niên, hiểu thanh niên và hành động vì thanh niên”, chị Như chia sẻ.

Từ quan điểm đó, chị chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, đồng thời tìm cách tiếp cận những người trẻ ít có điều kiện tham gia hoạt động trực tiếp.

Chị Trần Huỳnh Như cho biết, bản thân sẽ tiếp tục nâng cao chuyên môn, kỹ năng công tác Đoàn - Hội, tham mưu các hoạt động gắn với nhu cầu của thanh niên, nhất là hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chăm lo an sinh xã hội.

Chị Trần Huỳnh Như tham gia Ban chỉ huy Hội trại Nguyễn Chí Thanh năm 2025.

Dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, anh Ngô Quốc Quận và chị Trần Huỳnh Như đều hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác Đoàn - Hội, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực và đóng góp cho cộng đồng.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của hai cán bộ Hội trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực để họ tiếp tục rèn luyện, sáng tạo và đóng góp cho địa phương./.