Hàng nghìn người đổ về trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung ngày mở cửa

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, sau khi mở của, hàng nghìn người dân đã đổ về Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa, tọa lạc tại cạnh tuyến tránh QL1A, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa để tham quan, mua sắm.

Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa được xây dựng tại Khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa từ năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích khuôn viên là 10,5ha, diện tích sàn 121.000m2, bao gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi

Dù đang ngày làm việc, nhưng người dân vẫn phải xếp hàng chờ đợi lên thang máy mua sắm tại AEON MALL Thanh Hóa.

Theo quan sát của PV, các gian hàng tại trung tâm thương mại đã được lấp đầy, với đầy đủ các sản phẩm từ thời trang, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, ...

Đặc biệt, tại đây có nhiều thương hiệu thời trang quốc tế và Việt Nam như UNIQLO, Lacoste, Levi's, Charles & Keith, Pedro, MLB ...

Rất đông người dân tới AEON MALL Thanh Hóa tham quan, mua sắm ngày đầu tiên đón khách.

Nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng có mặt tại AEON MALL Thanh Hóa.

Đang lựa chọn quần áo thu đông tại một gian hàng, ông Phương, trú tại xã Nghi Sơn cho hay, khi biết tin trung tâm thương mại mở cửa, từ sáng sớm ông và gia đình đã tới đây tham quan, mua sắm. Ông rất thích thú với không gian mua sắm, mẫu mã và chất lượng hàng hóa tại đây và hiện đã chọn cho mình được một số bộ quần áo.

Ông Phương đang vui vẻ mua sắm tại trung tâm.

Chị Trang, đại diện cho nhãn hàng NHATLEATHER – một thương hiệu chuyên về túi xách – ví da – thắt lưng … của Việt Nam cho biết, nhân dịp khai trương gian hàng tại AEON MALL Thanh Hóa, khách hàng sẽ được chụp ảnh miễn phí. Ngoài ra, khi mua sản phẩm tại đây, khách hàng sẽ được giảm giá từ 5-10% ... tùy từng sản phẩm.

Giới trẻ thích thú khi chụp ảnh miễn phí tại gian hàng của NHATLEATHER.

Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa được xây dựng tại Khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa từ năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích khuôn viên là 10,5ha, diện tích sàn 121.000m2, bao gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi, hứa hẹn sẽ đem đến mô hình vui chơi – giải trí thoải mái vượt trội dành cho người dân địa phương.

AEON MALL Thanh Hóa có 4 nhóm ngành chính: ngành hàng thời trang phụ kiện, ngành hàng ẩm thực, ngành hàng vui chơi & giải trí và ngành bán lẻ tổng hợp. Với tổng số gần 140 gian hàng/thương hiệu trong và ngoài nước hợp tác kinh doanh.

Nhiều bạn trẻ vui vẻ lựa chọn những sản phẩm mình thích.

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, hôm nay chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, mang các trang phục LifeWear chất lượng Nhật Bản và trải nghiệm mua sắm hiện đại đến gần hơn với khách hàng tại địa phương.

Theo UNIQLO Việt Nam, việc khai trương cửa hàng tại Thanh Hóa là một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh và mở rộng hệ thống cửa hàng tại khu vực phía Trung và Bắc của UNIQLO tại Việt Nam.

Thời gian tới, UNIQLO mong muốn gắn bó cùng Thanh Hóa, không chỉ thông qua hoạt động kinh doanh mà còn bằng việc tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp những giá trị thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng địa phương.