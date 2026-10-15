TP.HCM đẩy mạnh thu hút đầu tư

Tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu ngày 15/10, Sở Tài chính TP.HCM đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính, đồng thời đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Tăng tốc thu ngân sách

Theo Sở Tài chính, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Tăng trưởng kinh tế có sự cải thiện qua từng quý, riêng quý III đạt 9,86%.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,2%, thành phố cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong quý IV.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi các cấp, ngành tập trung thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội.

Về thu ngân sách Nhà nước, tổng thu của TP.HCM trong 9 tháng đạt 676.937 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp tục đưa thành phố dẫn đầu cả nước, chiếm 29,5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa đạt 490.782 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 47.163 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 138.888 tỷ đồng.

TP.HCM cần thu hơn 333.000 tỷ đồng trong quý IV.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, thành phố cần thu thêm khoảng 333.063 tỷ đồng trong quý IV, tương đương bình quân hơn 110.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Sở Tài chính nhận định, áp lực thu ngân sách những tháng cuối năm chủ yếu đến từ nguồn thu đấu giá đất và các khoản thu được gia hạn theo chính sách của Trung ương.

Hiện tổng nợ thuế trên địa bàn còn khoảng 67.000 tỷ đồng, trong đó nợ thuế từ đất khoảng 27.500 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ khó thu từ dự án.

Để tăng nguồn thu, thành phố được đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, thu hồi nợ thuế và bảo đảm thu đầy đủ, kịp thời các khoản phát sinh trong năm.

Theo kế hoạch, TP.HCM cần tổ chức bán đấu giá và thu nộp ngân sách năm 2026 tối thiểu 181.358 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM được đề nghị khẩn trương hoàn thiện phương án giá, tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện và tháo gỡ vướng mắc tại những khu đất còn lại.

Đối với công tác thuế, Thuế TP.HCM cần tiếp tục rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng, nhất là nợ thuế đất; đồng thời thu nộp kịp thời các khoản thu được gia hạn trước ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo sở ngành và doanh nghiệp bên lề hội nghị.

Thành phố cũng sẽ rà soát các dự án có nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và các dự án thanh toán theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) để thực hiện ghi thu ngân sách năm 2026.

Trong tháng 10, Sở Tài chính dự kiến tham mưu UBND TP.HCM điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng.

Đây là cơ sở để ghi thu, ghi chi đối với các khoản ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và từ một số dự án BT như cầu Thủ Thiêm 2, tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường chuyển đổi số trong quản lý thuế, kiểm soát hóa đơn điện tử, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, chuyển giá, trốn thuế.

Cần giải ngân thêm hơn 36.000 tỷ đồng

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân đầu tư công tiếp tục là một trong những trọng tâm của TP.HCM trong những tháng cuối năm.

Năm 2026, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025. Đây là mức vốn cao nhất trong 34 địa phương, chiếm khoảng 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến hết ngày 30/9, TP.HCM đã giải ngân 111.494 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch. Tỷ lệ này cao hơn 26,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III, số vốn giải ngân cao gấp 1,16 lần so với 6 tháng đầu năm.

Để hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 36.105 tỷ đồng trong quý IV.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, tiến độ giải ngân tại một số dự án vẫn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh và nguồn cung vật liệu xây dựng. Việc phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương có lúc chưa chặt chẽ; công tác xử lý khó khăn và điều chuyển vốn còn chậm.

TP.HCM mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội.

Trước thực tế này, Sở Tài chính kiến nghị thành phố phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng tháng và gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu.

Các sở chuyên ngành cần chủ động tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục khai thác mỏ và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Đối với từng vướng mắc, cần xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết; đồng thời kịp thời điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân theo quy định.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và đô thị, đồng thời tạo thêm động lực thu hút nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân.

TP.HCM tăng tốc xúc tiến đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, bao gồm cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, đạt khoảng 17,8 tỷ USD, bằng 423,1% so với cùng kỳ và đạt 162,4% kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2026.

Cụ thể, thành phố cấp mới 1.592 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9,77 tỷ USD; vốn điều chỉnh tăng thêm khoảng 5,13 tỷ USD và vốn góp, mua cổ phần gần 2,96 tỷ USD. Đối với đầu tư trong nước, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án với tổng vốn khoảng 209.992 tỷ đồng.

Trong quý IV, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị tăng cường xúc tiến đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, công nghiệp hỗ trợ, logistics và sản xuất xanh.

Tăng tốc thi công ở nhà ga ngầm của tuyến Metro số 2.

Thành phố đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một trong những định hướng được đặt ra là nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Thành phố cũng thúc đẩy các dự án đối tác công tư (PPP), xã hội hóa đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, đô thị, y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ.

Theo Sở Tài chính, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, TP.HCM cần triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư.

Trong đó, việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công việc có ý nghĩa quan trọng trong 3 tháng cuối năm.