Khắp nơi rộn ràng không khí Trung thu

Trao quà Trung Thu cho bệnh nhi

Ngày 25-9, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Thắng, TPHCM) tổ chức trao 80 phần quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Mỗi phần quà gồm lồng đèn, bánh Trung thu, bánh kẹo… Ngoài ra, nhà trường trao 10 phần quà đặc biệt gồm gạo và nhu yếu phẩm cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Kinh phí thực hiện chương trình do cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cùng các nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

"Nhà trường mong muốn mang một chút niềm vui Trung thu đến với những bệnh nhi đang phải điều trị tại bệnh viện. Qua hoạt động này, nhà trường cũng muốn giáo dục học sinh biết yêu thương, chia sẻ và biến những bài học về lòng nhân ái thành việc làm cụ thể trong cuộc sống", thầy Trần Quán, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay.

Chiều cùng ngày, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức Trung thu cho học sinh toàn trường với nhiều hoạt động trải nghiệm như làm bánh Trung thu, xem múa lân, giao lưu cùng các nhân vật gắn với Tết Trung thu, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh.

Xã Nghĩa Thành, TPHCM tổ chức Đêm hội trăng rằm

UBND xã Nghĩa Thành, TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thành tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 với chủ đề “Trăng rằm tỏa sáng yêu thương”, thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tham gia.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thành trao quà cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, UBND xã Nghĩa Thành trao 17 suất quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 5 suất do Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương tài trợ, 12 suất do địa phương và các nhà hảo tâm đóng góp.

Ban tổ chức trao giải “Hội thi thiết kế lồng đèn năm 2026”

Ban tổ chức đã trao giải “Hội thi thiết kế lồng đèn năm 2026” cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao ở 3 bảng thi; đồng thời trao 1.500 phần bánh, kẹo cho thiếu niên, nhi đồng tham dự chương trình.

Không khí sôi nổi của đêm trung thu tại xã Nghĩa Thành.

Tại chương trình, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ như “Chiếc đèn ông sao”, “Trung thu của bé”, “Em đi xem hội trăng rằm”, “Rước đèn tháng tám” do Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu biểu diễn. Bên cạnh đó là các tiết mục xiếc, ảo thuật, múa lân - sư - rồng; giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và tham gia rước đèn.

Phường Tân Thành, TPHCM trao 40 suất học bổng, hơn 1.600 phần quà trung thu

Phường Tân Thành, TPHCM tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”, với sự tham dự của hơn 1.000 thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình mang đến cho các em đêm trung thu với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ và tặng quà. Tham dự chương trình có bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, cùng đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị, nhà tài trợ.

Các em thiếu nhi phường Tân Thành tham gia “Đêm hội trăng rằm”.

Trong khuôn khổ đêm hội, các em thiếu nhi được tham gia hoạt động hoạt náo, xem múa lân - sư - rồng, xiếc và các tiết mục văn nghệ. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu và các tiết mục biểu diễn của các em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tân Thành và mạnh thường quân trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn . Ảnh: Quang Vũ

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, hơn 1.600 phần quà trung thu cũng được trao đến các em.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tri ân các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và mạnh thường quân đã đồng hành, hỗ trợ chương trình. Đồng thời, trao giải cuộc thi làm lồng đèn.

Chương trình trung thu diễn ra tại Đình thần Long Sơn.

Tại Đình Thần Long Sơn, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp UBND xã Long Sơn (TPHCM), Công ty CP Công nghiệp Thiên Sơn và Công ty CP Thiết bị & Kỹ thuật Khánh Linh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 260 trẻ em trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao quà trung thu cho trẻ em xã Long Sơn.

Tham gia chương trình, các em được tặng lồng đèn, bánh Trung thu và nhiều phần quà ý nghĩa. Các hoạt động vui chơi gồm múa lân, biểu diễn văn nghệ, thi tô màu, trang trí lồng đèn, trò chơi tập thể, phá cỗ, rước đèn và ngắm pháo hoa.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 93 triệu đồng.

Học sinh làm hướng dẫn viên nhí

Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh (phường Tam Long, TPHCM) tổ chức Ngày hội Trung thu năm 2026 với chủ đề “Trung thu nhớ Bác - Vầng trăng yêu thương” cho 1.600 học sinh.

Các em học sinh học làm bánh Trung thu

Tại ngày hội, học sinh được tham gia nhiều hoạt động như làm bánh Trung thu, đóng gói, dán nhãn sản phẩm; trang trí lồng đèn, đầu lân. Đáng chú ý, hoạt động “Em làm hướng dẫn viên nhí - Little Cultural Guide” tạo cơ hội để học sinh thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua những tình huống ngắn, giới thiệu các hoạt động của ngày hội trung thu với “du khách quốc tế”.

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﻿Học sinh hào hứng trang trí đầu lân.

Hoạt động giúp học sinh sử dụng tiếng Anh trong những tình huống gần gũi, tự nhiên, đồng thời tìm hiểu và giới thiệu nét đẹp văn hóa Trung thu. Khép lại ngày hội là các tiết mục văn nghệ và biểu diễn lân - sư - rồng sôi động.