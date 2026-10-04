Hội tụ những sắc màu văn hóa, kết nối tương lai

Tối 4.10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II – năm 2026 được tổ chức, khép lại bốn ngày hội tụ, giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự Lễ bế mạc

Dự Lễ bế mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng; các vị đại sứ, đại biện, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nghệ sĩ, nghệ nhân và đông đảo người dân Hà Nội.

Những sắc màu văn hóa cùng hội tụ

Điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Mở đầu chương trình là “Những sắc màu gặp gỡ”, nơi những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên một sân khấu đa sắc màu.

Tiết mục "La Charreada" của nhóm múa dân gian Mitote từ Mexico

Tiết mục "Truyền thuyết tình yêu" của Đoàn nghệ thuật Iran

Tiết mục "Stromae – Alors on danse" của Đoàn nghệ thuật Vương quốc Bỉ và nhóm nhảy Last Fire Crew

Tiết mục "Governor of Pakhan in Making Merry" của Đoàn nghệ thuật Myanmar

Trên sân khấu, mỗi quốc gia mang đến một sắc thái riêng, nhưng những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống lại được nối liền bằng âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Những giai điệu, nhịp điệu và chuyển động sân khấu cùng hòa quyện, tạo nên một không gian nghệ thuật cởi mở, nơi các nền văn hóa gặp nhau trong tinh thần tôn trọng và sẻ chia.

Tiết mục Kalinka của Victor Artemev cùng Đoàn nhà hát “Yar” Liên bang Nga

Nếu “Những sắc màu gặp gỡ” là cuộc hội ngộ của các nền văn hóa, thì “Lời chào từ Việt Nam” là lời giới thiệu của nước chủ nhà với bạn bè quốc tế.

Các tiết mục của các nghệ sĩ Việt Nam

Chương trình đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, tạo nên một hành trình vừa đậm đà bản sắc vừa giàu sức sáng tạo.

Qua đó, Việt Nam hiện lên trong lời chào gửi tới bạn bè quốc tế là một đất nước giàu truyền thống văn hóa, có chiều sâu di sản, năng động, sáng tạo, cởi mở và chủ động kết nối với thế giới.

Các tiết mục của các nghệ sĩ Việt Nam

Sự đan xen giữa nghệ thuật Việt Nam và nghệ thuật quốc tế trong chương trình bế mạc cũng cho thấy một giá trị quan trọng của Lễ hội: văn hóa không chỉ để giới thiệu, mà còn để đối thoại. Khi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung, những khác biệt về biên giới, ngôn ngữ hay phong tục có thể được thu hẹp bằng sự đồng cảm và thấu hiểu.

Từ hội tụ văn hóa đến những kết nối lâu dài

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO.

Đây là dấu mốc ghi nhận hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Trong hành trình đó, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa các quốc gia, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những cuộc gặp gỡ thông qua di sản, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực hay các hoạt động sáng tạo có thể mở ra những kết nối mới, từ giao lưu nhân dân đến hợp tác giữa các tổ chức và cộng đồng sáng tạo.

Đông đảo khán giả có mặt theo dõi Lễ bế mạc

Từ thành công của hai kỳ tổ chức, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác quốc tế để từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín, được tổ chức thường niên, có bản sắc riêng và tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm.

Qua đó, Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức Lễ hội mà còn hướng tới trở thành điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa, nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế mạc

Khép lại bốn ngày hội tụ, từ Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II không chỉ để lại những hình ảnh rực rỡ về một không gian đa sắc màu văn hóa, mà còn mở ra những kết nối vượt qua biên giới.

Bởi khi các nền văn hóa cùng hiện diện, cùng chia sẻ và cùng đối thoại, sự khác biệt không còn là khoảng cách mà trở thành nguồn lực làm giàu cho đời sống tinh thần nhân loại. Từ di sản của quá khứ, văn hóa tạo nên những cuộc gặp gỡ trong hiện tại và góp phần kiến tạo một tương lai của hiểu biết, hữu nghị, hòa bình và phát triển.