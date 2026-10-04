Tại đêm nhạc Chào tân sinh viên - Chào Ngoại ngữ 2026, Thanh niên Việt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được làm mới khi lần lượt vang lên bằng năm ngôn ngữ.

VIDEO: Sinh viên Ngoại ngữ hát 'Thanh niên Việt' bằng 5 ngôn ngữ.

Trên sân khấu, sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Những phần trình diễn được kết nối thành một tiết mục, giữ chung giai điệu và thông điệp về sức trẻ, niềm tự hào và khát vọng của người Việt.

Sinh viên Ngoại ngữ hát 'Thanh niên Việt' bằng 5 ngôn ngữ.

Đây là sản phẩm thuộc dự án “Chuyển ngữ ca khúc, xây dựng hệ sinh thái học liệu âm nhạc đa ngôn ngữ trên nền tảng số phục vụ giảng dạy, ngoại giao nhân dân tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội”, do TS Nguyễn Song Lan Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, chủ trì.

Thay vì đưa các bài hát nước ngoài vào lớp học để làm học liệu, dự án lựa chọn chiều ngược lại: Chuyển những ca khúc Việt Nam sang các ngôn ngữ khác.

Theo nhóm thực hiện, cách làm này giúp sinh viên học ngoại ngữ trong một ngữ cảnh gần với thực tế, đồng thời có thể giới thiệu những nội dung gắn với văn hóa Việt Nam tới người sử dụng ngôn ngữ khác.

Không thể dịch từng chữ

Với một bài hát, chuyển ngữ không đơn thuần là thay thế từ ngữ từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Lời mới phải truyền tải được nội dung, cảm xúc của tác phẩm nhưng đồng thời phù hợp với giai điệu, nhịp và độ dài từng câu hát. Cách diễn đạt cũng cần tự nhiên với người sử dụng ngôn ngữ đích, trong khi vẫn giữ được những hình ảnh, giá trị văn hóa của bản gốc.

Giảng viên, sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) biểu diễn.

Bốn giảng viên của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tham gia chuyển ngữ ca khúc.

PGS. TS Hà Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, thực hiện bản tiếng Trung. TS Nguyễn Thị Linh Yên, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, chuyển ngữ sang tiếng Anh. TS Nguyễn Song Lan Anh thực hiện bản tiếng Nhật và TS Nguyễn Lệ Thu, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, chuyển ngữ sang tiếng Hàn.

Các bản lời sau đó được sinh viên thể hiện trên sân khấu.

Theo TS Nguyễn Song Lan Anh, âm nhạc có khả năng kết nối con người, giúp vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và quốc tịch.

“Âm nhạc có thể chạm đến cảm xúc, giúp con người mở lòng và xích lại gần nhau”, bà nói.

Dự án nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả 'Thanh niên Việt', cùng các giảng viên, chuyên gia và sinh viên của trường.

Từ một ca khúc viết cho người trẻ Việt Nam, tác phẩm được chuyển sang bốn ngôn ngữ khác và trở thành học liệu kết hợp âm nhạc, ngoại ngữ và văn hóa.

Dùng ngoại ngữ để kể chuyện Việt Nam

Trong đào tạo ngoại ngữ, sinh viên thường được chuẩn bị khả năng giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Với dự án này, ngoại ngữ được sử dụng theo chiều ngược lại: Không chỉ tiếp nhận văn hóa từ bên ngoài, sinh viên còn dùng ngôn ngữ quốc tế để kể câu chuyện của Việt Nam.

Sinh viên Ngoại ngữ hát 'Thanh niên Việt' bằng 5 ngôn ngữ.

TS Nguyễn Song Lan Anh cho rằng, việc đưa ca khúc Việt Nam sang các ngôn ngữ khác có thể mở thêm một cách tiếp cận văn hóa, trong đó âm nhạc đóng vai trò cầu nối.

Trên sân khấu đêm Chào Ngoại ngữ 2026, năm phiên bản của Thanh niên Việt vì thế không chỉ khác nhau ở ngôn ngữ. Chúng cùng bắt đầu từ một ca khúc Việt Nam, được xử lý qua chuyên môn của những người dạy và học ngoại ngữ và cuối cùng trở lại với khán giả bằng âm nhạc.