Đón 33 triệu lượt khách

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng chất lượng, chiều sâu và bền vững.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%, tương đương khoảng 13,2-14,85 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% vào cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu thời gian lưu trú bình quân đạt 4-5 ngày/khách, mức chi tiêu bình quân tăng 1,5-2 lần so với năm 2025. Chỉ số hài lòng của du khách phấn đấu đạt trên 80% vào năm 2027 và trên 90% vào năm 2030.

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch.

Khánh Hòa định hướng phát triển thị trường khách quốc tế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; vừa củng cố các thị trường truyền thống, vừa mở rộng những thị trường có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung phục hồi, củng cố các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ; đồng thời duy trì, mở rộng các đường bay thường lệ, chuyến bay thuê chuyến và từng bước khôi phục các đường bay từ Nga.

Giai đoạn 2028-2030, Khánh Hòa định hướng mở rộng mạnh sang các thị trường Tây Âu, Úc, Ấn Độ, Trung Đông và một số nước ASEAN như Indonesia, Philippines.

Mở rộng đường bay, nâng chất lượng dịch vụ du lịch

Tỉnh nghiên cứu, thúc đẩy mở rộng mạng lưới đường bay đến các thành phố của Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines; hướng tới mở đường bay thẳng thường lệ Sydney hoặc Melbourne - Cam Ranh với tần suất 2-3 chuyến/tuần.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu có thêm ít nhất 3 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; tổng số ghế quốc tế tăng tối thiểu 20% so với năm 2025 và tỷ lệ duy trì các đường bay mới đạt trên 80%.

Cùng với mở rộng thị trường, Khánh Hòa xác định các nhóm giải pháp về hạ tầng, kết nối giao thông, xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Tỉnh định hướng nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi để du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch; tăng cường liên kết với các trung tâm trung chuyển quốc tế nhằm thu hút khách từ những thị trường xa như Hoa Kỳ và châu Âu.

Khách quốc tế đến tham quan ở Khánh Hòa.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đổi mới theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tăng hiện diện trên các nền tảng OTA quốc tế và mạng xã hội tại từng thị trường. Tỉnh đồng thời phối hợp với các hãng hàng không quốc tế để quảng bá, mở rộng thị trường khách.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện; phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và thu hút khách quốc tế.

Các sở, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ liên quan đến đầu tư, giao thông, môi trường, thương mại, nhân lực, y tế, an ninh trật tự và phát triển du lịch cộng đồng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao đẩy mạnh các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quảng bá và xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Khánh Hòa gắn với hình ảnh đặc trưng, bản sắc văn hóa địa phương.

Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng sản phẩm, gói kích cầu phù hợp từng thị trường, đồng thời mở rộng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế.