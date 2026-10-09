TP.HCM sắp đón 1.500 đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Thông tin được ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), chia sẻ tại buổi họp báo công bố thông tin Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), chiều 9/10. Sự kiện năm nay có chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) chia sẻ về diễn đàn.

Theo ban tổ chức, diễn đàn diễn ra trong 4 ngày, từ 26 đến 29/10, tại Trung tâm Hội nghị sự kiện Thiskyhall Sala, TP.HCM. Đáng chú ý, trong hai ngày 27 và 28/10, sự kiện được tổ chức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhằm tăng cường kết nối giữa chương trình nghị sự toàn cầu và các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, HCMC C4IR thực hiện, phối hợp với WEF cùng các đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức.

AEF 2026 dự kiến có 16 phiên chuyên đề và hơn 20 phiên trình diễn công nghệ mới, với sự tham gia của đại diện cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, giới học thuật, tổ chức quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các nội dung thảo luận tập trung vào những lĩnh vực đang tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, gồm công nghệ đột phá, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình hợp tác mới.

Chương trình được xây dựng xoay quanh 4 trụ cột chiến lược: vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Trong đó, ngày 26/10, chương trình CEO 500 - TEA CONNECT sẽ mở đầu chuỗi hoạt động, tập trung vào sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghệ và tài chính toàn cầu. Ngày 27/10, các phiên chuyên đề đi sâu vào sự chuyển dịch của kinh tế thế giới, kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế và hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ.

Hình ảnh tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu vào năm 2025.

Ngày 28/10, diễn đàn tổ chức phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, cùng phiên đối thoại “60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng”, tập trung vào chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Các phiên thảo luận tiếp theo sẽ đề cập đến xu hướng kinh tế thế giới và việc xây dựng khung hợp tác trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các phiên đối thoại, từ ngày 26 đến 29/10, diễn đàn còn có hoạt động trình diễn giải pháp công nghệ, họp mặt thường niên Mạng lưới các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu và các hội thảo xúc tiến đầu tư, công nghệ với đối tác quốc tế.

Theo ông Lê Trường Duy, thông qua các phiên đối thoại và hoạt động kết nối, diễn đàn hướng tới thúc đẩy trao đổi chính sách, tăng cường hợp tác giữa các chủ thể và hiện thực hóa những thỏa thuận hợp tác trong bối cảnh các cực tăng trưởng mới đang hình thành.

Việc tổ chức đồng thương hiệu với WEF trong hai ngày được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để Việt Nam kết nối với các mạng lưới quốc tế, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, đồng thời gắn các xu hướng toàn cầu với nhu cầu phát triển trong nước.

Đối với TP.HCM, diễn đàn là dịp tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực tài chính, công nghệ và logistics, mở rộng hợp tác với các trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo trên thế giới. Qua đó, thành phố hướng tới thu hút thêm nguồn lực phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững.

Với quy mô dự kiến khoảng 1.500 đại biểu, AEF 2026 được kỳ vọng tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia, thúc đẩy các cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và hình thành những liên kết chiến lược trong thời gian tới.