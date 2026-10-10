Giá vàng hôm nay (10-10): Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất trong một tuần

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng mạnh so với hôm qua.

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng tăng giá vàng miếng 1.800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 800.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 141 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (10-10): Tăng phi mã. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (10-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC và PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Riêng Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.195,6 USD/ounce (tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 1,52% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng hơn 60 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất trong một tuần.

Theo Reuters, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong một tuần trong phiên giao dịch thứ Sáu, khi giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo các chuyên gia, đà giảm của giá dầu cùng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt so với mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ ghi nhận hôm thứ Tư đang tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng phục hồi.

Theo đó, giá dầu giảm khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông lắng dịu, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ được ghi nhận hôm thứ Tư, góp phần hỗ trợ giá vàng.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 19%. Tính đến tháng 12, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm, lên tới 84%.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,165 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,794 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,861 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,798 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,865 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1,573 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,579 đồng/ounce (bán ra).