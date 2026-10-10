Một tinh thần “thực học”, “thực hành” rất tích cực trong toàn hệ thống chính trị

Không sôi nổi, hăng hái sao được khi ngoài thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, CBCCVC,NLĐ của thành phố còn tranh thủ thời giờ nghỉ ngơi để tham gia khóa học, xem đây là một nhiệm vụ chính trị của bản thân và đơn vị, địa phương. CBCCVC,NLĐ dù khác nhau về chuyên môn nghiệp vụ, độ tuổi… nhưng những ngày qua, nhờ mô hình Bình dân học vụ số đã có thêm nhịp cầu để cùng nhau lan tỏa, truyền cảm hứng, trao đổi, hướng dẫn nhau cách thức đăng ký, cách học và ôn tập kiến thức…

Từ giúp nhau xóa bỏ rào cản tâm lý ban đầu, hỗ trợ giải đáp những khó khăn, cho đến việc học xong chuyên đề là áp dụng ngay vào một việc thật ở cơ quan, đơn vị, cùng làm cùng rút kinh nghiệm và học lại những chỗ chưa thông, các CBCCVC,NLĐ đã cho thấy tinh thần “thực học”, “thực hành” rất tích cực. Đồng thời thể hiện sự tương hỗ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp của mình, từ đó thắt chặt và củng cố hơn nữa tình đoàn kết ở đơn vị công tác nói riêng và trong toàn hệ thống chính trị nói chung.

Theo thống kê của cơ quan chức năng của thành phố, đến ngày 6-10, đã có hơn 21,3 ngàn học viên đã ghi danh khóa học, trong đó có hơn 16 ngàn người đăng nhập học tập (chiếm gần 75,2% số lượng học viên đã ghi danh). Theo lộ trình chung của thành phố, 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số diễn ra từ ngày 17-9 đến 25-12-2026.

Chắn chắn trong những ngày tới, số lượng học viên đăng ký, học tập và hoàn thành các chuyên đề sẽ tăng cao. Bởi lẽ, việc triển khai mô hình này được thực hiện bài bản, có kế hoạch thống nhất trong toàn Đảng bộ, từ việc tổ chức triển khai, quán triệt và vận động tham gia; đến hướng dẫn cài đặt ứng dụng, đăng nhập và tổ chức học tập; phân công đầu mối, theo dõi và đôn đốc tiến độ; đặc biệt là có chế độ thông tin, báo cáo. Qua đó cho thấy việc triển khai mô hình Bình dân học vụ số ở Đồng Nai bảo đảm “rõ người thực hiện, rõ tiến độ và rõ kết quả”. Điều này rất sát với tinh thần của đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”.

Trong kỷ nguyên mới hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu, một tiến trình không thể đảo ngược. Mô hình Bình dân học vụ số càng ý nghĩa và thiết thực hơn khi diễn ra trong những ngày chào mừng ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1-10) và ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10). Hiệu quả của mô hình sẽ được đánh giá cụ thể, song có một điều chắc chắn đó là mỗi CBCCVC,NLĐ tham gia học tập sẽ có những thay đổi tích cực về kiến thức, kỹ năng và tư duy số, và đặc biệt toàn hệ thống chính trị của thành phố sẽ có thêm nhiều bài học quý trong triển khai thực hiện mô hình, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn Đồng Nai.