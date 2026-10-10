UNCTAD: Kinh tế thế giới tăng trưởng 2,6% năm 2026

UNCTAD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm còn 2,6% năm 2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đây là nhận định trong Báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2026 được Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố ngày 9/10.

Theo báo cáo, các nền kinh tế đang phát triển dự kiến tăng trưởng 4% trong năm nay, thấp hơn mức 4,7% của năm ngoái. Trong khi đó, thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu được dự báo tăng khoảng 4% tính theo giá cố định. Tuy nhiên, giá trị thương mại tăng trong năm 2026 còn chịu tác động từ giá năng lượng leo thang, không hoàn toàn phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hoạt động kinh tế.

Châu Á dự kiến đóng góp 59% tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2026. Đông Á tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong sự phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn và sản xuất thiết bị điện toán tiên tiến. Các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hiện là động lực chính của thương mại hàng hóa toàn cầu.

Tuy nhiên, UNCTAD cảnh báo tăng trưởng thương mại liên quan đến AI không đồng nghĩa với lợi ích phát triển được phân bổ rộng rãi. Giá trị gia tăng và lợi nhuận từ những lĩnh vực công nghệ có giá trị cao vẫn tập trung đáng kể ở một số nền kinh tế và doanh nghiệp, trong khi nhiều quốc gia đang phát triển gặp khó khăn trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản xuất trong nước.

Báo cáo cũng cảnh báo cú sốc năng lượng và tình trạng bất ổn tài chính đang thử thách khả năng chống chịu của kinh tế toàn cầu. Xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng chi phí nhập khẩu năng lượng, gây thêm áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, đồng thời làm trầm trọng thêm gánh nặng chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình thu nhập thấp.

Theo UNCTAD, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng là một trong những giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro. Cơ quan này cho rằng việc tháo gỡ các điểm nghẽn về năng lượng và nguồn cung sẽ hiệu quả hơn trong ứng phó với lạm phát do chi phí đẩy so với việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa trên diện rộng.

UNCTAD đồng thời kêu gọi các nước đang phát triển phối hợp chính sách công nghiệp, tài chính và công nghệ, tăng cường liên kết giữa đầu tư nước ngoài với các nhà cung ứng trong nước, qua đó nâng cao giá trị gia tăng nội địa và khả năng chống chịu trước những biến động của kinh tế thế giới.