Bộ Nội vụ tiếp tục ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chủ trì hội nghị. (Ảnh: Moha)

Bộ Nội vụ hoàn thành 74/86 nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao

Ngày 9/10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác quý III/2026, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2026 và quý IV/2026 của Bộ. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng thông tin, trong tháng 9/2026, Bộ Nội vụ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bộ đã hoàn thành 74/86 nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, đạt hơn 86%; còn 12 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện. Từ ngày 1/1 đến 7/10/2026, Bộ đã trả lời 6.764/7.480 văn bản, đạt 90,4% và không có văn bản bị chậm muộn.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tiếp tục được Bộ Nội vụ ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện. Trong tháng 9, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, 3 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định; Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 6 Thông tư. Lũy kế 9 tháng, Bộ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 văn bản, đề án; tham mưu trình Quốc hội thông qua 2 Luật, 5 Nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và ban hành 1 Pháp lệnh, 2 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 23 Nghị định, 20 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 96 Quyết định, 6 Chỉ thị; Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 25 Thông tư, 10 văn bản hợp nhất.

Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo các Nghị định về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý, sử dụng biên chế công chức. Bộ tiếp tục hướng dẫn sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; tiếp tục rà soát khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã.

Về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ đã trình Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; tiếp tục tập trung hoàn thiện các dự thảo Nghị định, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Đồng thời, Bộ đã tập trung xây dựng 2 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan tới xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính và tiếp tục hoàn thiện 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên cấp xã, phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển đối với 21 tỉnh, thành phố.

Với vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phương án sửa đổi Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính được hoàn thiện, công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả rõ nét.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, tăng mức hưởng phụ cấp công vụ từ 25% lên tối đa 55%; tiếp tục vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia, tăng cường kết nối cung-cầu và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong tháng 9/2026 có 11.682 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; lũy kế 9 tháng đạt 102.001 người, bằng 91,07% kế hoạch năm.

Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và chính sách trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, được cử sang giúp Lào, Campuchia; triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tham mưu Chính phủ để tháo gỡ khó khăn trong lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời hoàn thiện Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Nội vụ được triển khai có hiệu quả. Bộ đã xác định Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế; tập trung hoàn thiện 11 cơ sở dữ liệu, 5 nền tảng số,…

Các lĩnh vực thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ, hội, quỹ, thanh niên, bình đẳng giới tiếp tục được Bộ đẩy mạnh triển khai; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và truyền thông chính sách đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung cao độ vào 12 nhiệm vụ trọng tâm

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, chủ động và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh tới chuyển biến tích cực từ các nhiệm vụ của Cục Việc làm và Trung tâm Công nghệ thông tin.

Khái quát về các nhiệm vụ trong tháng 10 và quý IV/2026, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh tới khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải xác định tinh thần làm việc là không ngồi chờ, “chạy nước rút” để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh chậm muộn.

Với áp lực lớn, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần nhanh chóng, khẩn trương rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ phát sinh, tiếp đó giao nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết tới từng bộ phận, từng cán bộ với tinh thần “6 rõ”.

Để triển khai tốt, có hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao độ vào 12 đầu nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể dưới đây.

Một là, khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội 4 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động vào Kỳ họp thứ hai, tháng 10/2026; Tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao.

Hai là, khẩn trương thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội vụ tại 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, bảo đảm chất lượng, thời hạn, không để chậm, muộn.

Riêng nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của đất nước, Bộ trưởng xác định cần có tư duy, cách làm mới, đồng thời chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cũng phải tiếp cận theo hướng mới.

Bộ trưởng chia sẻ, nhân tài không chỉ giới hạn ở cơ quan nhà nước, mà còn ở doanh nghiệp, trong nhóm người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và lao động Việt Nam ở nước ngoài. “Nhân tài được nhắc đến không trùng với việc sử dụng lao động chất lượng cao. Nhân tài là người có tài thực sự. Tư duy về nhân tài không phải gắn với bằng cấp”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, chủ động và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Ba là, tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW, Kế hoạch số 06-KH/TW và Nghị quyết số 221/NQ-CP về hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện Đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư sau sắp xếp; Đề án hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân. Phối hợp trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết công bố diện tích tự nhiên đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển; đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới các cấp và hướng dẫn lập, thẩm định Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải quán triệt các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện 2 đề án: Đề án mô hình tự quản của cộng đồng dân cư và đề án nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu. Nhanh chóng tham mưu để hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính từ xã lên phường.

Bốn là, tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành; rà soát, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã; nghiên cứu phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương; tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bộ trưởng ấn định, các đơn vị cần hoàn thiện đề án khung tổ chức các cơ quan trong hệ thống nhà nước từ Trung ương đến địa phương hoàn tất trong tháng 10. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, hoàn tất trong năm 2026.

Năm là, tập trung Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội trình Quốc hội trong tháng 10/2026. Xây dựng các nghị định, thông tư về tiền lương, mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động. Theo dõi, xử lý kịp thời tranh chấp, vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Sáu là, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; tập trung triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”; chủ động chuẩn bị, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Bảy là, hoàn thiện hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2026 và các văn bản quy định chi tiết; tăng cường kết nối cung-cầu, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động; đẩy mạnh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư.

Tám là, thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ; tổ chức triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2026; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

Chín là, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, hoạt động cụm, khối; hoàn thiện Bộ Chỉ tiêu đánh giá thi đua, khen thưởng; bảo đảm thẩm định, trình khen thưởng kịp thời, đúng quy định.

Mười là, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; tập trung nguồn lực xây dựng và đưa vào khai thác 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa hoàn thành, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; hoàn thiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu đảng viên.

Về nhiệm vụ này, Bộ trưởng chỉ đạo, các cơ sở dữ liệu cần hoàn thiện sớm nhất để đi vào khai thác, kết nối và có thể sử dụng theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Các đơn vị có liên quan cũng cần đặc biệt chú trọng vào khâu quản trị dữ liệu.

Mười một là, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn thư, lưu trữ; thanh niên, bình đẳng giới; hội, quỹ; pháp chế và hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng phục vụ quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ luật hành chính, tài chính-ngân sách; tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mười hai là, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm số liệu thống nhất, nội dung đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.