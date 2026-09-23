Khám phá sắc màu ẩm thực các dân tộc Điện Biên

Liên hoan là dịp giới thiệu, quảng bá nghệ thuật ẩm thực độc đáo của đồng bào các dân tộc Điện Biên

Trong khuôn khổ Liên hoan, Phố đi bộ Mường Thanh sẽ trở thành điểm hẹn của những hương vị vùng cao, nơi các món ăn đặc sắc của Điện Biên được giới thiệu đến người dân và du khách. Từ những nguyên liệu gần gũi với đời sống vùng núi, ẩm thực các dân tộc được thể hiện qua những cách chế biến riêng, tạo nên sự phong phú về hương vị và màu sắc.

Không chỉ dừng ở hoạt động thưởng thức món ăn, Liên hoan còn mở ra cơ hội khám phá những giá trị văn hóa được gửi gắm trong ẩm thực. Mỗi món ăn là một lát cắt của đời sống, phản ánh sản vật địa phương, tập quán sinh hoạt và sự khéo léo trong chế biến, qua đó giúp du khách hiểu hơn về văn hóa cộng đồng các dân tộc ở Điện Biên.

Không gian Liên hoan được kỳ vọng tạo sự kết nối giữa ẩm thực và văn hóa, để du khách vừa thưởng thức đặc sản, vừa cảm nhận không khí sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc.

Các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực góp phần tạo nên không khí sôi động, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách trong những ngày diễn ra sự kiện.

Đến với Liên hoan, người dân và du khách được trải nghiệm các món ăn truyền thống tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Điện Biên

Việc tổ chức Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 cũng là dịp quảng bá sản vật, món ăn đặc trưng và nét văn hóa ẩm thực địa phương, qua đó góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của tỉnh.

Từ một nhu cầu đời thường, ẩm thực được khai thác như một trải nghiệm văn hóa, giúp du khách có thêm cơ hội khám phá, cảm nhận và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đến Điện Biên.

Với thông điệp “Một điểm hẹn - Nhiều hương vị - Trọn vẹn trải nghiệm”, Liên hoan được kỳ vọng mang đến không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực hấp dẫn, đồng thời đưa những hương vị đặc trưng của Điện Biên đến gần hơn với du khách.