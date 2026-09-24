Truyền thông thực hiện nếp sống văn minh tại Thăng Điền

Tham gia chương trình, hơn 100 người là đại diện các thôn xóm, dòng tộc, gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã được triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống; văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cộng đồng.

Thực tế thời gian qua, việc cưới, việc tang, lễ hội và văn hóa ứng xử trên địa bàn xã Thăng Điền có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn số gia đình tổ chức tiệc cưới, việc tang gọn nhẹ tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế; các hoạt động lễ hội được tổ chức an toàn, lành mạnh, gìn giữ được bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số phong tục chưa phù hợp, ứng xử cộng đồng chưa chuẩn mực cần được điều chỉnh.

Do đó việc tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức về ý nghĩa của thực hiện nếp sống văn minh; từ đó thay đổi thói quen, tiếp tục gìn giữ, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương Thăng Điền.