Cách trồng lá lốt ít rễ, nhiều mầm, lá to xanh mướt

Lá lốt có thể trồng trong chậu, thùng xốp hoặc trực tiếp trên luống đất. Cây không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, song để có nhiều nhánh và lá to, người trồng cần chú ý đến cách giâm cành, độ ẩm, ánh sáng và dinh dưỡng.

Chọn cành giống khỏe, không quá non hoặc quá già

Khi nhân giống lá lốt bằng cành, nên chọn những đoạn thân bánh tẻ, khỏe, không có dấu hiệu sâu bệnh. Cành dài khoảng 10-15 cm, có 2-4 mắt ngủ là phù hợp.

Cành quá non dễ bị thối khi giâm, trong khi cành quá già thường khó bật chồi. Sau khi chọn được cành giống, có thể để phần gốc se lại trong thời gian ngắn trước khi đem giâm.

Đất trồng nên tơi xốp, giàu hữu cơ và thoát nước tốt. Có thể trộn đất với phân hữu cơ hoai mục, trấu hun hoặc xơ dừa để vừa bổ sung dinh dưỡng vừa giúp đất thông thoáng.

Giâm cành vừa đủ sâu sẽ giúp lá lốt dễ phát triển hơn.

Giâm cành vừa đủ sâu

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bật mầm của lá lốt là độ sâu khi giâm. Không nên cắm cả đoạn thân dài xuống đất. Chỉ cần vùi phần gốc với khoảng 1-2 mắt ngủ, sau đó cố định cành và tưới ẩm nhẹ.

Việc giâm quá sâu khiến phần thân nằm dưới đất nhiều hơn, dễ phát sinh thêm rễ tại các mắt thân và tăng nguy cơ úng, thối gốc. Sau khi giâm, nên đặt chậu ở nơi có ánh sáng tán xạ, tránh nắng gắt trong thời gian đầu.

Tưới nước vừa đủ, không để đất úng

Lá lốt ưa ẩm nhưng không thích đất bị ngập nước kéo dài. Người trồng nên duy trì độ ẩm vừa phải và chỉ tưới khi lớp đất trên bề mặt bắt đầu se lại.

Nếu trồng trong chậu hoặc thùng xốp, cần bảo đảm có lỗ thoát nước ở đáy. Đất quá ẩm trong thời gian dài không chỉ làm cành giâm dễ thối mà còn khiến bộ rễ hoạt động kém. Khi cành đã bén rễ và bắt đầu xuất hiện chồi non, có thể đưa cây đến nơi có ánh sáng nhẹ, chẳng hạn khu vực có nắng buổi sáng.

Muốn nhiều mầm, đừng quên bấm ngọn

Khi cây đã phát triển ổn định, người trồng có thể bấm ngọn để kích thích các mắt ngủ bên dưới phát triển thành chồi bên. Nếu để cây chỉ vươn một thân chính, số lượng nhánh thường ít hơn. Ngược lại, việc bấm ngọn đúng thời điểm giúp cây phân nhánh, tạo tán dày và từ đó cho nhiều lá hơn. Tuy nhiên, không nên bấm ngọn khi cây còn quá yếu hoặc chưa bén rễ hoàn toàn.

Bấm ngọn thường xuyên thì lá lốt sẽ ra mầm non nhanh hơn.

Bón phân vừa phải để cây phát triển cân đối

Lá lốt không cần lượng phân bón quá lớn. Có thể ưu tiên phân hữu cơ đã hoai mục hoặc nguồn dinh dưỡng cân đối, bổ sung định kỳ với lượng vừa phải.

Không nên lạm dụng phân đạm với mục đích ép cây nhanh ra lá. Bón quá nhiều có thể khiến cây phát triển mất cân đối, thân mềm và dễ phát sinh sâu bệnh. Điều quan trọng là duy trì dinh dưỡng ổn định thay vì tập trung bón thật nhiều trong một lần.

Những lỗi dễ khiến lá lốt nhiều rễ nhưng ít mầm

Giâm cành quá sâu khiến phần thân bị vùi quá nhiều vừa làm tăng nguy cơ thối gốc vừa khiến cây phát triển rễ ở nhiều vị trí nhưng chồi phía trên lại chậm.

Tưới quá nhiều nước cũng có thể khiến cành giâm bị úng. Đất trồng cần giữ ẩm nhưng phải thoát nước tốt.

Đất quá chặt khiến rễ khó hô hấp và cây phát triển chậm. Nếu nước tưới lâu thoát hoặc bề mặt đất đóng váng, nên xới nhẹ lớp đất mặt và bổ sung vật liệu giúp đất thông thoáng hơn.

Thiếu ánh sáng khiến thân cây vươn dài, mảnh và lá mỏng. Trong khi đó, nắng gắt liên tục có thể khiến lá nhanh mất nước, héo hoặc cháy mép.

Chăm sóc không đúng cách sẽ khiến cây bị vàng, rụng lá.

Nhìn chung, muốn lá lốt nhiều mầm, tán dày và lá xanh tốt, không nên chỉ tập trung kích rễ. Cành giống khỏe, giâm vừa sâu, đất tơi thoát nước, tưới đủ ẩm, ánh sáng phù hợp, bón phân vừa phải và thu hái thường xuyên là những yếu tố quan trọng giúp cây phát triển cân đối.