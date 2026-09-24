Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Chămpa

Hai tượng sư tử phế tích tháp Mẫm trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc họp, Hội đồng tập trung xem xét các nội dung khoa học, pháp lý và cơ sở xác định giá trị của từng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Trường Lũy Gia Lai (nằm trên địa phận phường Hoài Nhơn Bắc, xã An Lão và xã An Hòa) và hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với 2 tượng sư tử tại phế tích tháp Mẫm (phường An Nhơn Bắc) và bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tại tháp Dương Long (xã Bình An) hiện đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Qua đó, góp ý hoàn thiện hồ sơ trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Một đoạn Trường Lũy Gia Lai chạy qua địa phận phường Hoài Nhơn Bắc.

Hệ thống Trường Lũy dài khoảng 127,4km chạy dài từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Gia Lai. Trong đó, đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4km, có 19 đồn cách nhau 500 - 1.000 m.

Việc tổ chức thẩm định cấp chuyên ngành đối với hai nhóm hồ sơ này là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm cơ sở khoa học và pháp lý để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận, nhằm bảo vệ và tôn vinh, phát huy các giá trị di sản tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.