Tìm về địa chỉ đỏ để giữ mạch nguồn truyền thống quê hương

Tìm về địa chỉ đỏ

Các đại biểu tham quan không gian nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạch Bình, thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, đảng viên Khối thi đua Cơ quan công tác Đảng thành phố và cán bộ, đảng viên Chi bộ Thư ký - Biên tập (Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng) vừa có chuyến về nguồn tại Khu di tích Nước Oa và Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Khu di tích Nước Oa, xã Trà Tân từng là địa bàn chiến lược của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Khu V trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Nhiều hoạt động lãnh đạo, hội nghị, tập huấn được tổ chức tại đây giữa điều kiện thiếu thốn, bom đạn thường xuyên uy hiếp. Những dấu tích còn lại hôm nay lưu giữ ký ức về một lớp cán bộ, chiến sĩ đã sống và làm việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt, giữ kỷ luật, đoàn kết và kiên trì với nhiệm vụ được giao.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1869, bởi thân sinh cụ là ông Huỳnh Văn Phương và thân mẫu Nguyễn Thị Tình. Nhà do thợ làng Thạnh Bình và thợ mộc Kim Bồng dựng nên.

Trải qua thời gian, chiến tranh và những biến thiên của lịch sử, ngôi nhà dù nhiều lần được trùng tu vẫn giữ dáng vẻ cổ kính với những cây cột, vì kèo bằng gỗ mít. Khu vườn rộng khoảng 4.000m², bao quanh bởi hàng chè tàu và nhiều loại cây đặc trưng xứ Quảng như, bòn bon, thanh trà, hồ tiêu, dó bầu, cau, mít...

Du khách tham quan không gian nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạch Bình, thành phố Đà Nẵng.

Qua những tư liệu, hiện vật và câu chuyện về cuộc đời vị chí sĩ yêu nước từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khí tiết, sự ngay thẳng và tinh thần dĩ công vi thượng của cụ Huỳnh được nhắc lại.

Chị Nguyễn Thị Minh Toán, thuyết minh viên, nhân viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thạnh Bình kể về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh với giọng nói truyền cảm. Từ không gian nhà chính đến nhà ngang, mỗi hiện vật lại mở thêm một cánh cửa để người nghe hiểu hơn về cụ.

Giá trị của Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở kiến trúc của một ngôi nhà vườn cổ hay những hiện vật được lưu giữ mà còn ở câu chuyện về cuộc đời và nhân cách của cụ được truyền lại cho các thế hệ.

“Giữ gìn di tích phải gắn với việc kể lại những câu chuyện một cách gần gũi để người trẻ có thể hiểu, cảm nhận và tự hào về quê hương. Khi người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu được giá trị của di tích thì việc bảo tồn mới thực sự có sức sống”, chị Toán chia sẻ.

Tiếp nối để giữ mạch nguồn lịch sử

Khách tham quan không gian nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạch Bình, thành phố Đà Nẵng.

Hai điểm đến trong cùng hành trình vì thế gợi nên những bài học gần nhau về sự tận tụy, bản lĩnh và trách nhiệm với việc chung. Chuyến sinh hoạt chuyên đề được đặt trong mục tiêu bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị.

Trực tiếp trở lại những địa chỉ lịch sử giúp mỗi người hiểu truyền thống rõ hơn qua con người, không gian và những lựa chọn của thế hệ trước trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Theo ông Nguyễn Văn Hợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng, chuyến đi gợi trách nhiệm của người làm công tác kiểm tra, giám sát trong từng phần việc. Đứng trước những dấu tích của cơ quan Khu ủy Khu V, ông nghĩ đến sự công tâm, khách quan và bản lĩnh mà công việc kiểm tra, giám sát đòi hỏi, bởi mỗi kết luận, mỗi kiến nghị đều liên quan đến kỷ luật của Đảng, uy tín của tổ chức và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

“Với những người làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ký ức lịch sử là một thước đo để tự soi, tự sửa. Học các thế hệ đi trước cần được thể hiện bằng tinh thần công tâm, khách quan, giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ cương và kỷ luật trong từng phần việc được giao. Khi nhìn lại những gian khổ mà người đi trước đã trải qua, mình càng thấy trách nhiệm hôm nay phải được thực hiện đến nơi đến chốn”, ông Hợi chia sẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạch Bình, thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Chi bộ Thư ký - Biên tập (Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng) Hoàng Thị Ngọc Diễm cho rằng, đây không chỉ là hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống mà còn giúp mỗi cán bộ, đảng viên có thêm trải nghiệm, hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và con người xứ Quảng. Từ đó, mỗi người có thể tự soi chiếu vào công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện và sự cẩn trọng trong từng nhiệm vụ được giao.

Từ cụ Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta cảm nhận được bài học sâu sắc về nhân cách của người trí thức trước vận mệnh của đất nước. Hai điểm đến, hai không gian nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị: Biết trân trọng những gì thuộc về cội nguồn để có thêm trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình Trần Ngọc Tài cho biết, từ những di sản mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại, ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình nói riêng, nhân dân các xã trước đây của huyện Tiên Phước nói chung đang ra sức thi đua, phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để xây dựng quê ngày càng vững mạnh, toàn diện, trở thành vùng năng động của khu vực phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng.

Để đạt được mục tiêu đó, xã đã ban hành nghị quyết về khai thác, đầu tư, tôn tạo, phát huy các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Xã huy động mọi nguồn lực tập trung trùng tu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, không gian truyền thống trên địa bàn xã theo hướng bền vững, giữ nguyên bản sắc và cảnh quan tự nhiên. Địa phương ưu tiên trùng tu các công trình xuống cấp như, nhà cổ, giếng cổ, bờ đá, ngõ đá và điểm di tích, danh thắng có giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu. Đó là những địa chỉ đỏ giúp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống lịch sử quê hương.

Cùng chung chí hướng, nhiều cán bộ đảng viên cho rằng, khi trực tiếp đứng tại những nơi gắn với hoạt động của các thế hệ cán bộ Khu V và tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng, những giá trị lịch sử vốn được biết qua sách vở, tư liệu trở nên gần hơn. Qua những tư liệu lịch sử, có thể cảm nhận trách nhiệm của thế hệ hôm nay được vun bồi từ việc hiểu người đi trước đã sống, làm việc như thế nào trong những hoàn cảnh nhiều thử thách.

Những chuyến đi về nguồn giúp các giá trị to lớn của lịch sử trở về với những điều rất cụ thể trong công việc. Sự tận tụy bắt đầu từ việc làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm thể hiện trong cách xử lý từng phần việc, bản lĩnh được nhìn thấy khi người cán bộ đứng trước lựa chọn khó và vẫn giữ được nguyên tắc. Những bài học từ Nước Oa và cuộc đời cụ Huỳnh vì thế vẫn rất gần với công việc của cán bộ hôm nay.

Thông qua hoạt động tìm về "địa chỉ đỏ", cán bộ, đảng viên có dịp nâng cao ý thức trách nhiệm với truyền thống anh hùng của dân tộc, quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Qua đó, mỗi người tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, xứng đáng là thành phố đáng sống, điểm đến an toàn đối với bạn bè quốc tế.