'Vầng trăng chiến sĩ' mang Trung thu đến trẻ em vùng cao Đà Nẵng

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (phải) và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh (trái) tham dự chương trình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dự chương trình có Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cùng các đại biểu thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 5.

Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tài trợ và lãnh đạo 6 xã biên giới Tây Giang, Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn và Avương.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tham dự chương trình ý nghĩa cùng trẻ em biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, không chỉ mang ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố; góp phần xây dựng thế trận lòng dân và chăm lo thế hệ tương lai của đất nước.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc bởi các ca sĩ tên tuổi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đồng hành cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng 6 trường học liên cấp; hỗ trợ nhà trường, chăm lo đời sống và tạo điều kiện để học sinh vùng biên có môi trường học tập tốt hơn.

Chương trình “Trăng sáng muôn nơi” có sự đồng hành, tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng phối hợp như: ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Tân, Lohan, Muối Dubai, Hoa hậu Tiểu Vy, MC Nguyên Khang..., góp phần tạo không khí ấm áp, sôi động, giàu hình tượng và tính nhân văn.

Học sinh miền núi hào hức với các tiết mục trình diễn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu với học sinh và khách mời, khai trương sáng kiến “Ngân hà ước mơ” và hiện thực gần 100 điều ước của học sinh; biểu diễn nghệ thuật, múa lân - sư - rồng, phá cỗ, đốt lửa trại cùng nhiều tiết mục dành riêng cho học sinh. Đặc biệt, cuối chương trình có màn bắn pháo hoa Bộ Quốc phòng.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp trao quà cho ban giám hiệu, 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trung thu cho học sinh của 6 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và Avương.

Quà tặng gồm tivi, xe đạp, đồ dùng học tập, thuốc, cặp sách, quần áo, lồng đèn và một số vật dụng thiết yếu khác.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức khai trương sáng kiến “Ngân hà ước mơ”. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình, xuyên suốt nhiều ngày qua, các đơn vị tổ chức cắt tóc miễn phí cho 100 học sinh; khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho 200 học sinh; trưng bày các gian hàng sách, vở, thiết bị học tập, quần áo, đồ chơi; tổ chức trò chơi dân gian, đố vui pháp luật, buffet 3 miền và tặng hơn 1.000 đầu sách cho học sinh.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lực lượng vũ trang thành phố đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Trung thu. Qua đó, động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống...

Ngay sau ước mơ của các em, những phần quà ý nghĩa được trao tặng từ các nhà tài trợ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Học sinh xã Tây Giang chăm chú theo dõi chương trình Tết Trung thu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (giữa) giao lưu với khán giả trẻ em miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một học sinh Cơ Tu hồn nhiên với lá cờ Tổ quốc tham gia chương trình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (giữa) tặng bức ảnh "Bác Hồ với thiếu nhi" cho ban giám hiệu 6 trường nội trú liên cấp. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại diện ban giám hiệu 6 trường nội trú liên cấp đón nhận quà tặng động viên từ các nhà tài trợ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một tiết mục đặc sắc mang sắc màu Tết Trung thu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Niềm vui của một học sinh khi điều ước thành hiện thực. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC