Khám phá di sản văn hoá Óc Eo

Núi Ba Thê nổi bật giữa đồng bằng.

Văn hoá Óc Eo được xác định hình thành và phát triển hưng thịnh từ khoảng thế kỷ I đến thế kỷ VII, gắn với lịch sử Vương quốc Phù Nam.

Từ cuộc khai quật tại cánh đồng Óc Eo do nhà khảo cổ Louis Malleret tiến hành năm 1944, hàng loạt dấu tích kiến trúc và hiện vật được phát hiện qua nhiều giai đoạn nghiên cứu sau đó.

Những nền gạch cổ, dấu vết công trình tôn giáo, khu cư trú, hệ thống giao thông thuỷ cùng nhiều hiện vật bằng đá, gốm, kim loại và đồ trang sức cho thấy quy mô cũng như đời sống phong phú của cư dân Óc Eo xưa.

Dấu tích kiến trúc còn lại ở Gò Cây Thị gợi mở về nơi cư trú của cư dân Óc Eo xưa.

Ðược xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, Khu Di tích Óc Eo - Ba Thê hiện tiếp tục được nghiên cứu, bảo tồn và xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Văn hoá Thế giới.

Những cổ vật được lưu giữ giúp quá khứ đến gần hơn với người xem hôm nay.

Từng chi tiết trên cổ vật cho thấy dấu ấn văn hoá và đời sống của cư dân Óc Eo cổ.

Du khách đến với Óc Eo - Ba Thê hôm nay được trải nghiệm hành trình khám phá di sản qua nhiều góc nhìn. Ðó là cảnh sắc núi Ba Thê nổi lên giữa đồng bằng, dấu tích nền kiến trúc xưa tồn tại qua hàng thế kỷ, các cổ vật được gìn giữ trong không gian trưng bày, những dấu ấn tín ngưỡng trên sườn núi và cả cuộc sống đời thường của người dân.

Mỗi điểm dừng chân như mở thêm lát cắt về di sản Óc Eo - Ba Thê, giúp du khách hình dung rõ hơn lịch sử hình thành, phát triển và những giá trị còn lưu giữ của di sản văn hoá đặc sắc ở Nam Bộ./.