Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Sáng 2/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 10/2026.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, chuỗi hoạt động nhằm ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT Thủ đô; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của LLVT Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện kế hoạch của UBND TP về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm tuyên truyền, giáo dục; hoạt động văn hóa, văn nghệ; thi đua, khen thưởng; đền ơn đáp nghĩa; giao lưu, kết nghĩa và tổ chức lễ kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Một trong những hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo người dân là Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô, với 35.473 lượt thi trực tuyến, 1.064 bài thi viết và 20 mô hình chất lượng cao.

Trong tháng 10, dự kiến diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý. Triển lãm “Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề Quyết tử” dự kiến được tổ chức từ ngày 7 đến 12/10 tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, số 59 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm dự kiến diễn ra tối 10/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm.

Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/10 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thông tin về chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch 3 tháng. Đơn vị cũng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang.

Đáng chú ý, theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, công tác quy tập gặp khó khăn nhất là tại Nghĩa trang Mai Dịch, có những ngôi mộ sâu tới 3m. Nhiều nghĩa trang được cải tạo nhiều lần khiến việc tìm kiếm rất vất vả.