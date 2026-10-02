Hà Nội gắn biển tuyến phố mang tên Thượng tướng Vũ Lập

Phố Vũ Lập có điểm đầu từ ngã ba giao cắt đường Cổ Linh, thuộc Tổ dân phố 21, phường Long Biên. Tuyến phố dài 1.816 m, rộng 21,25m, trong đó lòng đường rộng 11,25 m, vỉa hè mỗi bên 5 m.

Việc đặt tên và gắn biển phố Vũ Lập vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô mang ý nghĩa thiết thực, góp phần ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của một vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời tạo thêm một địa danh mang giá trị lịch sử trong không gian đô thị Thủ đô.

Thượng tướng Vũ Lập tên khai sinh là Nông Văn Phách (sinh năm 1924) tại thôn Tiên Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (nay thuộc phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng). Ông là con thứ ba trong gia đình nông dân người Tày có 8 anh chị em.

Thượng tướng Vũ Lập.

Năm 1941, ông tham gia Việt Minh, được cử đi học quân sự tại Liễu Châu, Trung Quốc và lấy tên Trương Văn Quyền. Đến năm 1946, khi toàn quốc kháng chiến, ông lấy tên Vũ Lập, cái tên gắn liền với chặng đường hơn 40 năm hoạt động cách mạng và quân ngũ sau này.

Trong quá trình công tác, Thượng tướng Vũ Lập đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Quân đội. Ông từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 140, Tham mưu trưởng Đại đoàn 316, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; đảm nhiệm các cương vị chỉ huy tại chiến trường Lào, Quân khu Tây Bắc; sau đó là Trưởng Ban Dân tộc Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ. Năm 1978, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, ông trở lại Quân đội, đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Quân khu 2. Năm 1984, ông được phong quân hàm Thượng tướng.

Năm 1987, khi đang đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Quân khu 2, trong thời điểm tình hình biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp, Thượng tướng Vũ Lập lâm bệnh nặng và từ trần ngày 17/7/1987, hưởng thọ 63 tuổi. Ông được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác; sau khi qua đời được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Đại diện phường Long Biên (Hà Nội), phường Nùng Trí Cao (Cao Bằng) và gia đình Thượng tướng Vũ Lập thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Vũ Lập.

Trong ký ức của gia đình, đồng chí, đồng đội, Thượng tướng Vũ Lập không chỉ là người cán bộ được giao nhiều trọng trách mà còn được nhắc đến bởi lối sống giản dị, tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và tình cảm với cán bộ, chiến sĩ.

Ông Vũ Minh Trực, con trai cả của Thượng tướng Vũ Lập chia sẻ: Gia đình chúng tôi rất xúc động và tự hào khi hôm nay tên của bố tôi - Thượng tướng Vũ Lập được đặt cho một con phố ở Hà Nội. Đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với những đóng góp của bố tôi trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Với chúng tôi, bố trước hết là một người cha, người ông, người cụ rất gần gũi trong gia đình. Nhìn lại chặng đường hoạt động của bố, chúng tôi càng hiểu và tự hào hơn về những gì ông đã cống hiến cho đất nước. Suốt cuộc đời mình, bố luôn cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao, sống giản dị, trách nhiệm và hết lòng với đồng chí, đồng đội. Việc tên bố được đặt cho một con phố hôm nay là một dấu mốc rất đặc biệt đối với gia đình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và phường Long Biên đã ghi nhận, trân trọng những đóng góp của bố.

Nhắc về cuộc đời hoạt động cách mạng của cha mình, ông Vũ Minh Trực chia sẻ thêm: Điều gia đình luôn trân trọng ở Thượng tướng Vũ Lập không chỉ là những trọng trách và quân hàm được Đảng, Nhà nước trao tặng, mà còn là lối sống giản dị, tinh thần nêu gương, sự gần gũi, tình cảm với cán bộ, chiến sĩ. Noi theo tấm gương của bố, chúng tôi sẽ sống trách nhiệm, làm những việc có ích cho gia đình, quê hương và đất nước; để tên tuổi và những điều tốt đẹp mà bố để lại tiếp tục được gìn giữ qua các thế hệ.

Lãnh đạo UBND phường Nùng Trí Cao tặng quà gia đình Thượng tướng Vũ Lập.

Từ quê hương Cao Bằng đến Thủ đô Hà Nội, tên tuổi Thượng tướng Vũ Lập hôm nay được ghi dấu trên một tuyến phố mới. Phố Vũ Lập không chỉ là một địa danh hành chính, mà còn là sự tiếp nối ký ức lịch sử, góp phần nhắc nhở các thế hệ về cuộc đời và những cống hiến của người con dân tộc Tày đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và Quân đội nhân dân Việt Nam.