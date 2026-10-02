Sir Antonio Pappano và Dàn nhạc giao hưởng London trở lại với mùa thu Hà Nội

Trong tiết trời đầu thu Hà Nội, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026) đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới. Đồng hành cùng LSO là nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad.

Họp báo giới thiệu về chương trình Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026 do Vietnam Airlines phối hợp cùng Dàn nhạc giao hưởng London (LSO) và nhà hát Hồ Gươm tổ chức. Ảnh: VNA

Sự kiện diễn ra trong hai đêm 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, tiếp nối hành trình đưa các chương trình giao hưởng quốc tế đến với công chúng Việt Nam, đồng thời tạo thêm những điểm chạm văn hóa giữa Hà Nội và các trung tâm nghệ thuật lớn trên thế giới.

Năm 2026 là lần trở lại đáng chú ý của Sir Antonio Pappano tại Hà Nội trên cương vị Chỉ huy trưởng của LSO. Chính thức đảm nhận vai trò này từ tháng 9/2024, ông được biết đến là một trong những nhạc trưởng có ảnh hưởng của thế giới đương đại, với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng Nhà hát Opera Hoàng gia Anh.

Sir Antonio Pappano, Nhạc trưởng của Dàn nhạc giao hưởng London tại buổi họp báo trước chương trình biểu diễn. Ảnh: VNA

Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, chương trình giới thiệu ba tác phẩm mang dấu ấn của những thời kỳ và phong cách âm nhạc khác nhau.

Mở đầu là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, tác phẩm nổi tiếng với những lớp hòa âm giàu màu sắc, gợi nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ.

Tiếp đó là Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart với sự góp mặt của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad. Tác phẩm được đánh giá là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật đối thoại giữa các nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc.

Khép lại chương trình là Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, bản giao hưởng nổi tiếng với chiều sâu cảm xúc và những cao trào giàu kịch tính. Ba tác phẩm tạo nên một hành trình âm nhạc đa sắc, từ vẻ đẹp tinh tế, lãng mạn đến những thanh âm mãnh liệt, giàu sức biểu đạt.

Bên cạnh hai đêm biểu diễn chính, ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng, tạo cơ hội để khán giả, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận gần hơn với nghệ thuật giao hưởng và gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế ngoài không gian sân khấu.

Nằm trong chuỗi hoạt động "Chạm Thu Hà Nội", Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert được duy trì qua nhiều năm như một điểm hẹn của những chương trình giao hưởng quốc tế tại Thủ đô.

Việc Dàn nhạc giao hưởng London nhiều lần trở lại Hà Nội không chỉ tạo cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận các tác phẩm kinh điển của thế giới, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia, thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Sự hiện diện thường xuyên của các dàn nhạc, nhạc trưởng và nghệ sĩ danh tiếng quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ nghệ thuật khu vực.

Từ một điểm đến của những chuyến lưu diễn, Thủ đô đang từng bước trở thành nơi gặp gỡ của các giá trị văn hóa toàn cầu, nơi những hoạt động ngoại giao văn hóa được lan tỏa bằng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao.

Trong hành trình đó, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert tiếp tục đóng vai trò là một nhịp cầu kết nối công chúng Việt Nam với những tinh hoa âm nhạc thế giới, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Hà Nội trong mùa thu.

Đan Thanh