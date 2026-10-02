Sắp xuất hiện cầu cạn cảnh quan bên Hồ Gươm

Phối cảnh cầu cạn cảnh quan tạm bên Hồ Gươm. (Nguồn: UBND phường Hoàn Kiếm)

Một cầu cạn cảnh quan uốn lượn giữa các tán cây, kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương nghệ thuật, dự kiến được trưng bày bên Hồ Gươm từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12/2026, tạo thêm không gian tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức.”

Không gian được tổ chức tạm thời tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa. Hoạt động nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian công cộng và mang đến những trải nghiệm mới cho người dân, du khách.

Điểm nhấn gồm: Cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương nghệ thuật, tạo không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh. Thiết kế hướng tới tạo những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, tăng sự tương tác của cộng đồng với không gian đô thị.

Theo phương án thiết kế, hình ảnh trung tâm của tác phẩm là một tuyến đi bộ mảnh, uốn lượn qua khu vườn ven hồ như một “dải lụa” len giữa những thân cây.

Tuyến cầu không chạy theo một trục thẳng mà chuyển hướng theo cây xanh hiện hữu. Cầu được nâng nhẹ khỏi mặt đất, đưa người đi lên phía trên tầng cây thấp và các thảm cỏ, đồng thời góp phần hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn và duy trì sự liên tục của cảnh quan phía dưới.

Ở một số đoạn, tuyến cầu thay đổi hướng hoặc mở ra tầm nhìn về phía mặt nước, Tháp Rùa và những hình ảnh quen thuộc của khu vực Hồ Gươm từ một cao độ khác. Các điểm chuyển hướng đồng thời được thiết kế thành những khoảng dừng để người dân, du khách có thể quan sát, trò chuyện và chụp ảnh.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, công trình không nhằm tạo thêm biểu tượng mới tại Hồ Gươm mà mở ra những góc nhìn và trải nghiệm khác trong không gian quen thuộc, qua đó tạo thêm những trải nghiệm và những ký ức mới về Hà Nội cho người dân, du khách.

“Dải lụa ký ức” được thiết kế theo hướng tạm thời. Đây là cách tiếp cận thiết kế đô thị ngắn hạn, sử dụng những can thiệp có giới hạn về thời gian để tạo trải nghiệm mới trong không gian công cộng, sau đó trả lại không gian cho trạng thái thường nhật.

Tác phẩm dự kiến được trưng bày tại khu vực vỉa hè, đường dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ. Sau khi kết thúc thời gian trưng bày, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng khu vực.

Theo thông tin chương trình, “Dải lụa ký ức” được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và những trải nghiệm mới tại một trong những không gian công cộng đặc trưng của Hà Nội./.