Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa quy tập hài cốt liệt sĩ tại Căn cứ cách mạng CK35

Theo kế hoạch, nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thực địa, hồ sơ, sơ đồ, tọa độ, biên bản và các tài liệu liên quan. Các lực lượng tổ chức khoanh vùng, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và xác định chính xác vị trí tìm kiếm; tiến hành đào tìm chủ yếu bằng phương pháp thủ công, thận trọng, bảo đảm giữ nguyên mối liên hệ giữa hài cốt, di vật và vị trí phát hiện. Các mẫu sinh phẩm, di vật và dấu tích được quản lý riêng theo từng vị trí. Toàn bộ quá trình được chụp ảnh, ghi nhật ký, lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa triển khai lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Căn cứ cách mạng CK35.

Đây là một trong những nhiệm vụ được Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tại hiện trường, ngày 1-10, lực lượng tìm kiếm phát hiện được 3 vị trí có hài cốt liệt sĩ. Trong những ngày tới các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi đào tìm với hy vọng sẽ tìm kiếm được toàn bộ các liệt sĩ đã hy sinh tại Căn cứ cách mạng CK35.

Các lực lượng cẩn thận bóc tách thớ đất để xác định mẫu hài cốt liệt sĩ và các di vật.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc tìm kiếm tại khu vực CK35, dự kiến từ ngày 6-10, lực lượng tiếp tục tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ Lê Lĩnh, Trần Đó, Nguyễn Quế và Tô Tòng đều hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại địa bàn.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành với yêu cầu chặt chẽ, tỉ mỉ, an toàn, trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.