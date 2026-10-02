Độc đáo khu chợ ẩm thực tại 'Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội'

Các gian hàng sát cạnh nhau tạo nên một không gian ẩm thực đa văn hóa

Tại Lễ hội, gian hàng của các nước khác nhau trên thế giới, từ Hàn Quốc, Nhật Bản cho tới Ý, Pháp, tất cả hội tụ tạo nên một không gian đa văn hóa và đa màu sắc, tập hợp đủ những tinh hoa từ Âu tới Á, đúng với tôn chỉ “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai” của Lễ hội năm nay.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi cho biết: “Lễ hội này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhân dân hai nước, bởi đôi khi chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có nhiều điểm tương đồng với nhau như thế nào. Đôi khi người Việt Nam – cũng như người Nam Phi – không biết đến những điều này, nhưng sự kiện này thực sự hữu ích trong việc giúp chúng tôi quảng bá đất nước mình đến người dân Việt Nam. Nhiều người khi nghe nhắc đến châu Phi thường nghĩ rằng "nơi ấy quá xa và tôi không thể đến đó", tuy nhiên, lễ hội này giúp chúng tôi cho thấy việc đến thăm đất nước chúng tôi hoàn toàn khả thi và nơi đây có rất nhiều điều thú vị, đồ ăn cũng như con người thì tuyệt vời.

Khi Lễ hội này tiếp tục phát triển trong tương lai, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác. người dân của chúng ta có thể giao lưu và cùng làm việc với người dân các đất nước khác để tạo ra sự kết hợp văn hóa độc đáo, qua đó gắn kết mọi người lại với nhau. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu nét đẹp văn hóa thông qua các tiết mục biểu diễn và âm nhạc tại lễ hội.”

Bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Cộng Hòa Nam Phi tại Việt Nam trước gian hàng của đất nước Nam Phi

Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với Lễ hội lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 20 quốc gia tham gia, không gian thời trang với 15 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt từ ngày 01 đến 04/10/2026.

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Lễ hội, đồng thời tạo nên một chương trình xuyên suốt, đa dạng về loại hình, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Đặc biệt, Lễ hội năm nay mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi diễn ra nhân dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Vượt lên trên khuôn khổ của một sự kiện trình diễn thông thường, Lễ hội là một không gian đối thoại văn hóa đa chiều - nơi những di sản vượt thời gian của các dân tộc cùng tỏa sáng, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung để thấu hiểu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững cho cộng đồng quốc tế.

Lễ hội tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè thế giới.