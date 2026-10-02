Malaysia thu hút khách Việt bằng concert, mở rộng hợp tác phát triển du lịch

Malaysia đang đưa concert và các sự kiện quốc tế thành một trong những "lý do để đi" nhằm hướng tới nhóm du khách trẻ từ Việt Nam.

Ngày 2/10, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) phối hợp với BenThanh Tourist tổ chức Hội thảo “Khám phá Malaysia - Trải nghiệm như mơ”. Chương trình giới thiệu sản phẩm, điểm đến và hợp tác nhằm tăng kết nối giữa Malaysia với thị trường khách Việt Nam.

Bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là thị trường quan trọng của Malaysia. Khoảng cách địa lý và kết nối hàng không thuận lợi giúp gia tăng lượng khách, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Việt Nam nằm trong nhóm 15 thị trường khách quốc tế của Malaysia. Trong 2 quý đầu năm 2026, Malaysia đón 156.747 lượt khách Việt. Tần suất khoảng 190 chuyến bay mỗi tuần, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam phát triển chương trình đa dạng hơn.

Trong khuôn khổ Visit Malaysia 2026 - 2027, Tourism Malaysia giới thiệu lịch quảng bá với hơn 300 sự kiện và lễ hội, trải rộng từ văn hóa, ẩm thực đến giải trí, thiên nhiên và thể thao. Những hoạt động diễn ra quanh năm được kỳ vọng tạo thêm động lực để du khách lựa chọn thời điểm đến Malaysia, bên cạnh các hành trình truyền thống.

Bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam (thứ 2 từ bìa phải vào) tặng quà lưu niệm cho đối tác Việt Nam.

Tương tự, bà Đỗ Phan Vĩnh Hải, Trưởng phòng Marketing, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam, cho biết nước này mong muốn du khách kết hợp chuyến đi với lễ hội, sự kiện thể thao, giải trí và âm nhạc. Theo đó, Malaysia đang trở thành điểm đến dành cho concert, với chi phí vé máy bay, khách sạn tương đối thuận lợi và ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn làm điểm dừng trong các chuyến lưu diễn.

Tại chương trình, Tourism Malaysia giới thiệu các concert quốc tế dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026 và năm 2027 tại Kuala Lumpur, cùng những sự kiện thể thao. Thay vì chỉ quảng bá tháp đôi Petronas, ẩm thực hay mua sắm, cơ quan xúc tiến du lịch đưa các hoạt động này thành những lý do mới để khách trẻ lên đường. Cách tiếp cận này hướng đến nhóm du khách lựa chọn điểm đến theo sự kiện muốn tham dự.

"Với những người từng đến Malaysia, lịch concert, lễ hội hoặc giải thể thao cũng mở ra cơ hội trải nghiệm khác, thay vì lặp lại hành trình Kuala Lumpur - Genting. Chuyến đi vì vậy có thể kết hợp nhu cầu thưởng thức nghệ thuật với khám phá điểm đến", bà Vĩnh Hải cho biết thêm.

Các điểm đến nổi tiếng ở Malaysia luôn thu hút khách Việt check in.

Đại diện BenThanh Tourist cho biết, hiện nay Malaysia là thị trường được doanh nghiệp khai thác thường xuyên, với chương trình khởi hành định kỳ và hành trình thiết kế riêng cho khách đoàn. Trong phân khúc du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng, mỗi năm đơn vị tổ chức hàng trăm đoàn khách đến Malaysia.

Từ kinh nghiệm, công ty Ben Thanh Tourist sẽ tiếp tục xây dựng hành trình kết hợp nhiều điểm đến, trải nghiệm để đáp ứng khách cá nhân, khách đoàn và doanh nghiệp khi đi khám phá Malaysia. Các sản phẩm du lịch Việt cũng được giới thiệu với du khách Malaysia bao gồm du lịch chăm sóc sức khỏe, biển đảo, lưu trú dài ngày và hành trình kết hợp công tác với nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp cũng có thể thiết kế hành trình cho gia đình, nhóm bạn và khách đoàn, tuỳ theo nhu cầu của từng tệp khách hàng.

Tính đến nay, giữa Việt Nam và Malaysia có tổng cộng 164 chuyến bay thẳng mỗi tuần, với gần 30.000 ghế, kết nối các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc và Nha Trang tới Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru và Kota Kinabalu.