Một nơi ở TP.HCM lọt top 40 khu phố nổi bật thế giới, vượt cả Bangkok, Singapore và Thượng Hải

Ngày 16/9/2026, tạp chí du lịch Time Out của Anh công bố danh sách 40 khu phố nổi bật nhất thế giới năm 2026. Phường Tân Định, TP.HCM đứng thứ 12 và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng.

Khu dân cư ở Tân Định. Ảnh: Christine Luu.

Theo Time Out, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên đánh giá của mạng lưới chuyên gia địa phương, với các tiêu chí như ẩm thực, đời sống về đêm, cửa hàng độc lập, chất lượng sống và tính cộng đồng.

Ảnh: TTXVN.

Đứng đầu danh sách là Jongno 3-ga ở Seoul (Hàn Quốc). Trong nhóm các khu phố châu Á, Kitakagaya của Osaka đứng thứ 6, Koenji của Tokyo đứng thứ 8, trong khi Tân Định đứng thứ 12. Phía sau lần lượt là Talat Noi của Bangkok ở vị trí 14, Jalan Besar của Singapore ở vị trí 20 và Changning của Thượng Hải ở vị trí 26.

Theo Time Out, nhiều du khách đến Tân Định thường chỉ ghé nhà thờ Tân Định rồi rời đi, trong khi khu phố còn có đời sống ẩm thực và sinh hoạt địa phương phong phú.

Năm địa chỉ được Time Out giới thiệu tại Tân Định gồm Cục Gạch Quán, PK Maltroom, Å by T.U.N.G, Tales by Chapter và Bánh Cuốn Tây Hồ. Các địa điểm này trải từ quán ăn mang phong cách gia đình, quầy bar whisky đến nhà hàng phục vụ thực đơn nếm thử.

Nhà thờ Tân Định. Ảnh: seamag

Tên gọi Tân Định xuất hiện trên bản đồ Sài Gòn từ đầu thế kỷ XIX. Năm 1808, nơi đây là một làng nhỏ; đến năm 1836 được ghi nhận là một thôn thuộc tỉnh Gia Định. Sau nhiều lần thay đổi địa giới, tên Tân Định được khôi phục làm tên phường vào năm 1988.

Jongno 3-ga của Seoul đứng đầu danh sách Ảnh: Curious Spoon

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, phường Tân Định được hình thành trên cơ sở toàn bộ phường Tân Định cũ và một phần phường Đa Kao. Khu vực có diện tích khoảng 1,23 km², dân số khoảng 48.500 người.

Một địa điểm ăn uống ở Tân Định. Ảnh: Cục Gạch Quán

Theo Time Out, sự kết hợp giữa lịch sử, kiến trúc thấp tầng, chợ truyền thống và đời sống cộng đồng tạo nên nét riêng của Tân Định giữa đô thị TP.HCM.

Việc lọt vào top 12 khu phố nổi bật thế giới cho thấy sức hút của Tân Định không chỉ đến từ các điểm tham quan quen thuộc mà còn nằm ở đời sống ẩm thực, văn hóa và sinh hoạt địa phương.