Bạn bè quốc tế thích thú trải nghiệm dệt vải, đâm đuống

Tối 1/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long. Ngay sáng hôm sau (2/10), đoàn đại biểu quốc tế đã đến tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).

Tại đây, các đại biểu tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam qua nghi lễ truyền thống, cồng chiêng, nghề dệt thủ công và những điệu múa dân gian, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa với bạn bè quốc tế.

Mở đầu hành trình, đoàn đại biểu tham quan Khu Nghi lễ Thờ Tổ, tìm hiểu truyền thống dựng nước, giữ nước và đạo lý hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu quốc tế tham quan tại Khu Nghi lễ Thờ Tổ. Ảnh: Tuấn Anh

Tiếp đó, tại không gian làng dân tộc Mường, các đại biểu được đón tiếp bằng tiếng chiêng Séc bùa và những nghi thức truyền thống. Các nghệ nhân trong trang phục dân tộc đứng dọc lối vào, tạo không khí đón khách gần gũi, đậm bản sắc.

Đồng bào Mường trong trang phục truyền thống đánh chiêng đón đoàn đại biểu quốc tế. Ảnh: Tuấn Anh

Bên trong nhà truyền thống, các đại biểu tìm hiểu nghi lễ đón vía tốt, vía lành, phong tục tập quán và những giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng người Mường.

Các đại biểu quốc tế theo dõi nghi lễ truyền thống tại không gian nhà dân tộc Mường. Ảnh: Tuấn Anh

Không khí giao lưu tiếp tục sôi nổi với hoạt động Đâm đuống. Nhiều đại biểu hào hứng trực tiếp sử dụng những chiếc chày dài để trải nghiệm cách tạo nhịp âm thanh trên máng gỗ.

Giao lưu cùng đồng bào Mường tại hoạt động trải nghiệm Đâm đuống. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm đánh chiêng dưới sự hướng dẫn của người Mường. Ảnh: Tuấn Anh

Những vị khách quốc tế hào hứng tham gia hoạt động Đâm đuống cùng đồng bào. Ảnh: Tuấn Anh

Chạm vào di sản qua những đôi bàn tay

Rời không gian văn hóa Mường, đoàn đại biểu tiếp tục tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống, nổi bật là hoạt động dệt vải tại không gian văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Trên những khung dệt bằng gỗ, các nghệ nhân giới thiệu cách đưa thoi, tạo hoa văn và phối màu trên từng tấm vải. Không chỉ quan sát, du khách còn trực tiếp tham gia một số công đoạn dưới sự hướng dẫn của đồng bào.

Ghi lại những khoảnh khắc trong hành trình khám phá văn hóa, cảnh quan tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh

Nghệ nhân giới thiệu kỹ thuật dệt thủ công truyền thống trước sự quan sát của đoàn khách quốc tế. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách quốc tế tìm hiểu cách đưa sợi, thao tác trên khung dệt cùng nghệ nhân. Ảnh: Tuấn Anh

Các hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu giá trị của nghề thủ công trong đời sống cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội để du khách tiếp xúc trực tiếp với những người đang gìn giữ nghề truyền thống.

Khi nhịp chiêng, điệu múa kết nối những nền văn hóa

Tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, không gian giao lưu trở nên sôi động với âm thanh nhạc cụ dân gian, các điệu múa truyền thống và hoạt động trải nghiệm cùng đồng bào.

Du khách quốc tế được mời tham gia những điệu múa tập thể, thử chơi nhạc cụ và hòa mình vào các hoạt động sinh hoạt văn hóa. Khoảng cách ngôn ngữ dường như được thu hẹp qua âm nhạc, những cử chỉ và nụ cười.

Du khách quốc tế trải nghiệm âm nhạc, nhạc cụ dân gian và sinh hoạt văn hóa cùng đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh

Cùng hòa mình vào điệu múa truyền thống giữa không gian xanh của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh

Thông qua các hoạt động tham quan và trải nghiệm, đoàn đại biểu có thêm cơ hội tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để những giá trị truyền thống được giới thiệu tới bạn bè quốc tế bằng những hình thức gần gũi, trực quan.