Khám phá 7 địa điểm thể thao cao nhất thế giới

Bạn là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt? Hãy tưởng tượng cảm giác hồi hộp đó được nâng lên một tầm cao mới, với những trận đấu diễn ra ở độ cao chóng mặt, dưới bầu trời rộng lớn và được bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót cùng những khu rừng rậm rạp.

Chúng tôi đã tổng hợp một số địa điểm thể thao cao nhất thế giới, từ sân vận động bóng đá đến sân bóng rổ, mang đến những khung cảnh ngoạn mục.

Trên khắp thế giới, các địa điểm thể thao ở vùng cao nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới nhờ vị trí ở độ cao ấn tượng.

Hãy khám phá sân vận động bóng đá, sân cricket, sân golf, sân pickleball, sân bóng rổ, sân trượt băng và bể bơi thi đấu cao nhất thế giới.

Sân vận động Daniel Alcides Carrion, Peru — Sân vận động bóng đá cao nhất thế giới

Nằm giữa dãy núi Andes hùng vĩ, sân vận động Daniel Alcides Carrión là sân vận động bóng đá cao nhất thế giới.

Tọa lạc tại thành phố Cerro del Pasco của Peru, sân vận động này nằm ở độ cao 4.378 mét so với mực nước biển.

Ảnh: Kristhian Luis Pachas Condor

Daniel Alcides Carrion là sân nhà của hai đội bóng, bao gồm Ecosem Pasco thuộc giải Liga 3 và Union Minas thuộc Copa Peru.

Mặc dù có sức chứa 8.000 khán giả, sân vận động nằm ở độ cao cao nhất trên Trái đất này chỉ tổ chức một số ít trận đấu Cúp Peru mỗi năm.

Địa chỉ: Cerro De Pasco 19001, Peru.

Sân vận động cricket Chail, Ấn Độ — Sân vận động cricket cao nhất thế giới

Nằm giữa những khu rừng tuyết tùng ở thị trấn nhỏ xinh đẹp Chail thuộc bang Himachal Pradesh, sân cricket Chail là sân cricket cao nhất thế giới.

Ảnh minh họa: Steward Masweneng/Pexels

Nằm ở độ cao 2.444 mét so với mực nước biển, sân cricket này mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra thung lũng Sutlej, Shimla và Kasauli. Được xây dựng bởi Maharaja của Patiala vào năm 1893, sân cricket ở độ cao nhất này được sử dụng bởi các em học sinh của trường quân sự Chail.

Địa chỉ: Sân vận động cricket Chail, đường Captain GS Salaria Marg, huyện Solan, Chail, Himachal Pradesh, 173217, Ấn Độ.

Sân golf Yak, Ấn Độ — Sân golf cao nhất thế giới là một địa điểm thể thao đẹp đến ngoạn mục

Nằm ở độ cao 3.970 mét so với mực nước biển, sân golf Yak ở Sikkim được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là sân golf có độ cao cao nhất thế giới.

Được thành lập vào năm 1972 và sau đó được thiết kế lại thành sân golf 18 lỗ hoàn chỉnh, sân golf này đã trực thuộc Liên đoàn Golf Ấn Độ từ năm 1985.

Ảnh: LogZ here/Flickr

Trải dài trên 6.025 yard, các đường uốn lượn quanh những dòng suối và ao hồ trên núi.

Sân golf Yak được bao phủ bởi tuyết từ tháng Giêng đến tháng Tư, trong thời gian đó nơi đây biến thành địa điểm trượt tuyết và khúc côn cầu trên băng. Từ tháng Năm đến tháng Mười Hai, người chơi golf sẽ được trải nghiệm một thử thách thực sự ở độ cao lớn.

Địa chỉ: Kupup, Đông Sikkim, 737102, Ấn Độ.

Broadmoor, Hoa Kỳ — Sân chơi pickleball cao nhất thế giới

Broadmoor, một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Colorado Springs, Hoa Kỳ, sở hữu sân chơi pickleball cao nhất thế giới.

Nằm dưới chân núi Cheyenne, du khách có thể chơi pickleball ở độ cao 2.804 mét so với mực nước biển, với tầm nhìn ngoạn mục ra vùng cao nguyên.

Ảnh: The Broadmoor

Trải nghiệm trọn gói Cloud Camp giữa thiên nhiên hoang dã do khu nghỉ dưỡng lâu đời này cung cấp là cách tốt nhất để trải nghiệm khu nghỉ dưỡng hơn trăm năm tuổi, mang đậm tinh thần phiêu lưu.

Địa chỉ: Đường Cheyenne Mountain, Colorado Springs, CO 80906, Hoa Kỳ.

Câu lạc bộ bóng rổ nam Tịnh Độ Lhasa, Tây Tạng — Sân bóng rổ cao nhất thế giới

Câu lạc bộ bóng rổ nam Tịnh Độ Lhasa ở Tây Tạng được biết đến với sân bóng rổ nằm ở độ cao khoảng 3.658 m so với mực nước biển, nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới là sân bóng rổ ở độ cao cao nhất thế giới.

Ảnh: Kỷ lục Guiness Thế giới

Sân được xây dựng vào năm 2015 làm sân nhà của đội bóng rổ chuyên nghiệp NBL địa phương.

Sân trượt băng Medeu, Kazakhstan — Sân trượt băng cao nhất thế giới

Sân trượt băng Medeu ở Kazakhstan nằm nép mình trên hẻm núi Medeu ở độ cao 1.691 mét so với mực nước biển, biến nơi đây trở thành sân trượt băng ở độ cao cao nhất.

Ảnh: N seeker, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Được khai trương vào năm 1972, đây là nơi nhiều kỷ lục thế giới về trượt băng nghệ thuật được thiết lập. Medeu cũng là sân trượt băng ngoài trời lớn nhất thế giới, trải rộng trên diện tích 10.500 mét vuông và có sức chứa lên đến 8.100 khán giả.

Vào cuối tuần, du khách có thể trượt băng tại Medeu, được bao quanh bởi những khu rừng thông tuyệt đẹp.

Địa chỉ: Thung lũng Medeu, Gornaya St 465, Almaty 050020, Kazakhstan.

Trung tâm Thể thao dưới nước Thimphu — Bể bơi thi đấu cao nhất thế giới

Với tám làn bơi và chiều dài 25 mét, Trung tâm Thể thao dưới nước Thimphu là bể bơi cao nhất thế giới và là địa điểm tổ chức các cuộc thi thể thao dưới nước.

Ảnh: Ủy ban Olympic Bhutan/Facebook

Được xây dựng ở độ cao 2.400 mét so với mực nước biển, đây cũng là bể bơi thi đấu đầu tiên ở Bhutan.

Địa chỉ: Babena, Thimphu, Bhutan.