Dấu ấn Nguyễn Trung Trực qua chương trình nghệ thuật

Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Nguyễn Trung Trực - dấu son bất tử”.

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng đông đảo người dân và du khách.

Chương trình gồm 3 chương: “Dấu son bất tử”, “Hào khí An Giang” và “Khát vọng vươn mình”, kết hợp các loại hình ca, múa, cải lương với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.

Các tiết mục tập trung tái hiện hình tượng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tinh thần yêu nước, bất khuất của nghĩa quân chống thực dân Pháp; đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương An Giang trong quá trình xây dựng và phát triển.

Tiết mục ca múa "Anh hùng Nguyễn Trung Trực".

Tiết mục đơn ca cổ "Những vì sao đất biển".

Trích đoạn "Nguyễn Trung Trực - Cảnh pháp trường".

Song ca cổ "An Giang - Tình sông nghĩa biển".

Nhiều tiết mục tạo ấn tượng với người xem như ca múa “Anh hùng Nguyễn Trung Trực”, đơn ca cổ “Những vì sao đất biển”, trích đoạn “Nguyễn Trung Trực - Cảnh pháp trường”, song ca cổ “An Giang - Tình sông nghĩa biển”...

Bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ TP. Cần Thơ cho biết, hằng năm gia đình bà đều về phường Rạch Giá vào dịp lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Qua chương trình nghệ thuật năm nay, bà có thêm dịp tìm hiểu về cuộc đời, khí phách của vị anh hùng dân tộc.

“Chương trình rất hấp dẫn, nhất là tiết mục Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Tiết mục không tái hiện tiểu sử theo lối minh họa đơn thuần mà xây dựng hình tượng Nguyễn Trung Trực như biểu tượng của khí phách Nam Bộ”, bà Hoa chia sẻ.

Chương trình góp phần tạo không khí sôi nổi trong những ngày diễn ra lễ hội, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân và du khách đến Rạch Giá tham dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực.