Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Panama thưởng trà

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama - bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hoạt động này diễn ra nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân từ 5 - 8/10.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân trên cương vị hiện tại.

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, dành thời gian tìm hiểu trang phục truyền thống cùng các kỹ thuật dệt, thêu tạo hoa văn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những bộ trang phục với chất liệu, màu sắc và họa tiết đặc trưng không chỉ phản ánh quan niệm thẩm mỹ mà còn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của mỗi cộng đồng.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly cùng phu nhân Tổng thống Panama - bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân cùng gặp gỡ các nghệ nhân và tìm hiểu một số công đoạn tạo nên các sản phẩm thủ công truyền thống của dân tộc Tà Ôi, Dao Đỏ và Mông Xanh...

Bà Ngô Phương Ly chia sẻ niềm tự hào khi được giới thiệu với bà Maricel Cohen de Mulino về những hoa văn, chất liệu dệt và nhuộm màu hoàn toàn từ thiên nhiên của đồng bào.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thách thức lớn nhất đối với văn hóa truyền thống không chỉ là việc bảo tồn, mà là làm sao để di sản sống được trong đời sống thường nhật, mang lại sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Từ ý nghĩa đó, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng việc bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những hiện vật hay kỹ thuật của quá khứ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, sáng tạo và thích ứng với đời sống đương đại.

Phu nhân Tổng thống Panama - bà Maricel Cohen de Mulino chia sẻ niềm vui và ấn tượng đặc biệt khi được thấy những hoa văn quen thuộc trên trang phục Panama tại Việt Nam. Dù hai nước thuộc hai châu lục khác nhau, cách nhau hàng chục nghìn km, Phu nhân Tổng thống Panama chia sẻ văn hóa của các cộng đồng bản địa tại Panama, trong đó có nghệ thuật Mola của người Guna có nét tương đồng lớn trong cách sử dụng màu sắc, hoa văn và kỹ thuật thể hiện những họa tiết trên các trang phục truyền thống của người Mông, Dao và Thái tại Việt Nam.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai Phu nhân đã cùng ngồi lại thưởng thức trà, xem trình diễn áo dài và cùng trao đổi về vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại, cũng như ý nghĩa của văn hóa trong gắn kết cộng đồng và tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc. Mỗi quốc gia đều sở hữu một kho tàng di sản độc đáo và sự giao lưu giữa các nền văn hóa sẽ góp phần mở rộng không gian đối thoại, khơi nguồn sáng tạo và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Kết thúc chương trình, Phu nhân Tổng thống Panama - bà Maricel Cohen de Mulino cảm ơn Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly về sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng như những nỗ lực đưa các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Panama có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.