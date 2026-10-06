Bìa sách khảm vàng nặng 150 kg bị đánh cắp ở Pháp

Telegraph đưa tin rạng sáng 5/10, kẻ trộm thực hiện trót lọt vụ trộm cuỗm đi tấm bìa sách nặng tới 150 kg do danh họa siêu thực người Tây Ban Nha Salvador Dalí thiết kế.

Tác phẩm là bìa của cuốn sách Livre de l’Apocalypse (Sách Khải huyền), được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại ở thị trấn Issoire (vùng Puy-de-Dôme, miền Trung nước Pháp).

Văn phòng công tố thành phố Clermont-Ferrand mô tả tác phẩm bị mất là một kiệt tác "độc nhất vô nhị và đặc biệt" có "giá trị lớn", được khảm bằng vàng, đá quý và vỏ sò.

Chiếc bìa kim loại bị đánh cắp, do Salvador Dali thiết kế. Ảnh: Telegraph.

Cảnh sát hiện vẫn chưa biết bằng cách nào nhóm trộm có thể vận chuyển một vật thể lớn như vậy ra ngoài mà không ai hay biết. Chỉ riêng phần bìa đã nặng tới 150 kg, trong khi toàn bộ cuốn sách nặng đến 210 kg - biến nó thành một trong những cuốn sách nặng nhất thế giới.

Cơ quan điều tra chưa công bố cách thức nhóm trộm tháo dỡ tác phẩm cũng như việc liệu chúng có đột nhập phá hoại bảo tàng hay không.

Ông Bertrand Barraud, Thị trưởng thị trấn Issoire, tuyên bố đây là một tổn thất "không thể đong đếm được" và gọi kiệt tác bị mất là "tác phẩm của cả một đời người".

Trong khi đó, ông Christian Karoutzos, chủ sở hữu của tác phẩm, cho rằng vụ trộm chẳng khác nào một cuộc tấn công nhắm vào chính nước Pháp.

"Chúng đã ám sát nước Pháp vào đêm qua, chúng đã ám sát di sản của nước Pháp", ông chia sẻ với đài phát thanh địa phương.

Báu vật vô giá của thế kỷ 20

Cuốn sách khổng lồ này được khởi xướng ý tưởng vào năm 1958 bởi Joseph Forêt, một nhà xuất bản nghệ thuật vùng Auvergne, lấy cảm hứng từ Sách Khải huyền trong Kinh Thánh.

Tác phẩm là sự kết tinh trí tuệ của 14 nghệ sĩ và nhà văn nổi tiếng thế kỷ 20, bao gồm Jean Cocteau, Bernard Buffet và Jean Giono. Trong đó, danh họa Salvador Dalí đảm nhận phần điêu khắc tấm bìa đồng tinh xảo.

Để hoàn thiện toàn bộ công trình, người ta phải chọn lọc ra 150 tấm da cừu lớn từ 300.000 tấm da thô. Phần viết thư pháp cũng ngốn tới 2.000 giờ làm việc, bao gồm 550 chữ cái được thúc nổi.

Tác phẩm có phần bìa nặng 150 kg và toàn bộ cuốn sách nặng 210 kg, là một trong những cuốn sách nặng nhất thế giới. Ảnh: Lemontdore.

Sau khi được mang đi trưng bày tại gần 150 cuộc triển lãm trên toàn thế giới từ năm 1961 đến 1972, tác phẩm từng được lưu kho tại Thụy Sĩ. Cuốn sách biến mất khỏi tầm mắt công chúng một thời gian trước khi thuộc về các chủ sở hữu người Nhật Bản.

Khi các chủ nhân người Nhật có ý định chia nhỏ cuốn sách để bán từng phần, ông Karoutzos - người đứng đầu một công ty phục chế nghệ thuật tại Issoire - đã đứng ra mua lại toàn bộ vào năm 2003 để bảo tồn. Kể từ đó, ông đã cho trưng bày tấm bìa của Dalí cùng một số trang da cừu tại bảo tàng của mình cho đến mùa thu năm nay thì vụ trộm xảy ra.

Hiện tại, Đội nghiên cứu thuộc Lực lượng Hiến binh thành phố Clermont-Ferrand đang tiến hành điều tra vụ việc.

Dali, danh họa tạo ra bìa sách. Ảnh: Reuters.

Hồi chuông cảnh báo an ninh bảo tàng tại Pháp

Vụ trộm tác phẩm của Dalí là sự việc mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công táo tợn nhắm vào các bảo tàng Pháp thời gian gần đây.

Tháng 10/2025, kẻ gian đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre ngay giữa ban ngày, cuỗm đi bộ Trang sức Vương miện trị giá 88 triệu euro (gần 100 triệu USD), thậm chí làm rơi cả vương miện của Vương hậu Eugénie khi tháo chạy.

Tháng 7 năm nay, một nhóm người bịt mặt đập phá Bảo tàng Lalique ở Alsace, lấy đi 27 tác phẩm trị giá 4,5 triệu euro chỉ trong vòng 11 phút. Cũng trong tháng 7, những kẻ trộm giả làm khách tham quan đã nẫng mất chiếc vòng cổ bằng vàng 2.500 tuổi của Công chúa xứ Vix tại một bảo tàng ở Burgundy.

Mới đây nhất, vào tháng 9, hai gã đàn ông bịt mặt xông vào Bảo tàng Renoir ở Cagnes-sur-Mer, cướp đi 4 bức tranh trong chưa đầy 3 phút, bỏ lại 2 bức ở ngoài vườn khi cảnh sát ập đến.