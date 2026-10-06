Thái Nguyên góp sắc màu văn hóa Mông tại Điện Biên

Từ ngày 9 - 11.10, tại Điện Biên tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng dân tộc Mông ở 11 tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Sự kiện do Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Điện Biên tổ chức gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại các địa phương.

Sự kiện cũng mở ra không gian giao lưu giữa các đoàn tham dự, trao đổi kinh nghiệm trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cũng như đời sống cộng đồng.

Tại Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa tỉnh đang triển khai các phần việc chuẩn bị cho đoàn tham dự, trong đó tập trung tuyển chọn, hướng dẫn nghệ nhân và diễn viên hoàn thiện những nội dung được phân công.

Đội ngũ nghệ nhân Thái Nguyên tất bật chuẩn bị cho ngày hội

Theo kế hoạch, Thái Nguyên dự kiến đóng góp phần trình diễn khèn Mông, trang phục truyền thống cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và giới thiệu những đặc trưng của đồng bào Mông tại địa phương.

Các làn điệu dân ca, tiếng khèn và trang phục truyền thống được lựa chọn để thể hiện những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Mông góp phần đưa hình ảnh văn hóa Thái Nguyên đến với du khách.