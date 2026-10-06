Hà Nội rực sắc đỏ hướng về ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Những ngày này, Hà Nội rực rỡ hơn với cờ Tổ quốc, pano, băng rôn được trang hoàng trên nhiều tuyến phố, từ các trục đường lớn đến khu dân cư, tạo không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Ngày 10/10 là dấu mốc đặc biệt của Hà Nội, ghi dấu thời khắc Thủ đô hoàn toàn được giải phóng. Mỗi độ tháng Mười, sắc cờ đỏ sao vàng lại hiện diện quen thuộc trên phố phường, gợi nhắc ký ức lịch sử và khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô.

Phố phường khoác sắc đỏ

Trên nhiều tuyến đường, những dãy cờ Tổ quốc nối dài trên phố tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa không gian đô thị. Từ các khu phố trung tâm đến những con đường nhỏ, sắc đỏ và ngôi sao vàng xuất hiện dày đặc, tạo không khí trang trọng trước ngày 10/10.

Cờ Tổ quốc rực đỏ trên một tuyến phố Hà Nội những ngày đầu tháng Mười. Ảnh: Tuấn Anh

Pano kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 trên phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Pano tuyên truyền tạo điểm nhấn trên phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Pano tuyên truyền trên phố Chu Văn An. Ảnh: Tuấn Anh

Sắc cờ rực đỏ trên từng góc phố

Không chỉ trên những trục đường lớn, không khí kỷ niệm còn hiện diện trước cửa nhà, ban công, hàng quán và các khu dân cư.

Sắc cờ hòa cùng không gian sinh hoạt thường nhật của người dân Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân di chuyển dưới những hàng cờ đỏ trên phố. Ảnh: Tuấn Anh

Giữa nhịp sống hiện đại, sắc đỏ tháng Mười gợi nhắc dấu mốc lịch sử của Thủ đô. Cờ Tổ quốc và những tuyến phố rực đỏ vừa tạo không khí kỷ niệm, vừa khơi dậy niềm tự hào về một Hà Nội bình yên hôm nay.

Không khí kỷ niệm 10/10 hiện diện trong từng góc phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Hà Nội rực sắc đỏ, hướng về Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Tuấn Anh

Một góc hồ Tây rực rỡ sắc hoa trong những ngày hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Ảnh: Tuấn Anh