Hà Nội rực sắc đỏ hướng về ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Sắc cờ đỏ sao vàng phủ khắp tuyến phố, tạo không khí trang trọng, rộn ràng trong những ngày Hà Nội hướng tới 10/10.
Những ngày này, Hà Nội rực rỡ hơn với cờ Tổ quốc, pano, băng rôn được trang hoàng trên nhiều tuyến phố, từ các trục đường lớn đến khu dân cư, tạo không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Ngày 10/10 là dấu mốc đặc biệt của Hà Nội, ghi dấu thời khắc Thủ đô hoàn toàn được giải phóng. Mỗi độ tháng Mười, sắc cờ đỏ sao vàng lại hiện diện quen thuộc trên phố phường, gợi nhắc ký ức lịch sử và khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô.
Phố phường khoác sắc đỏ
Trên nhiều tuyến đường, những dãy cờ Tổ quốc nối dài trên phố tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa không gian đô thị. Từ các khu phố trung tâm đến những con đường nhỏ, sắc đỏ và ngôi sao vàng xuất hiện dày đặc, tạo không khí trang trọng trước ngày 10/10.
Sắc cờ rực đỏ trên từng góc phố
Không chỉ trên những trục đường lớn, không khí kỷ niệm còn hiện diện trước cửa nhà, ban công, hàng quán và các khu dân cư.
Giữa nhịp sống hiện đại, sắc đỏ tháng Mười gợi nhắc dấu mốc lịch sử của Thủ đô. Cờ Tổ quốc và những tuyến phố rực đỏ vừa tạo không khí kỷ niệm, vừa khơi dậy niềm tự hào về một Hà Nội bình yên hôm nay.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-ruc-sac-do-huong-ve-ngay-giai-phong-thu-do-10-10-169261006175611447.htm