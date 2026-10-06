Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Hơn 500.000 lượt thanh niên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Chiều 6/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí và các nhà sáng tạo nội dung, thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Chủ trì chương trình có ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thông tin tại chương trình, ông Lê Hải Long cho biết, với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, chuỗi hoạt động cấp Trung ương sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: X.T)

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10/10 là Lễ chào cờ, Chặng 7 và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ các tỉnh, thành phố và Hà Nội.

Được triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa và địa chỉ đỏ trên cả nước. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chào cờ, dâng hương, tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục truyền thống và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Theo thống kê, Hành trình đã triển khai 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên; thực hiện 1.050 công trình thanh niên và tổ chức 2.518 hoạt động về nguồn, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng được tổ chức. Khoảng 86.000 phần quà, học bổng được hỗ trợ cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị các công trình, phần việc gần 60 tỷ đồng.

Không gian số cũng trở thành một kênh lan tỏa mạnh mẽ của Hành trình. Hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thực hiện. Các hoạt động sáng tạo nội dung, trong đó có sản phẩm ứng dụng AI, thu hút gần 140.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Tổng số lượt tiếp cận trên mạng xã hội về Hành trình đạt gần 1,3 tỷ.

Cùng ngày 10/10, đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm, gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng.

Lần đầu trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, diễn ra tối 10/10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Với mạch nội dung “Những câu chuyện đẹp -Những con người đẹp - Những hành động đẹp”, chương trình dự kiến tuyên dương 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc.

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm cũng diễn ra Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc tiêu biểu của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. Triển lãm đồng thời giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số và sản phẩm văn hóa của thanh niên.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên, diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần đầu trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị Chủ tịch đầu tiên của Hội, cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc.

Đại nhạc hội và câu chuyện về tình yêu Tổ quốc

Khép lại chương trình là Đại nhạc hội thanh niên 2026. Theo ông Lê Hải Long, điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách tổ chức không gian nghệ thuật với một mạch chuyện xuyên suốt gồm 3 chương, chú trọng kết nối cảm xúc của khán giả với truyền thống của Hội và tình yêu Tổ quốc.

Ban tổ chức cũng xác định tinh thần “Tôn vinh giá trị Việt” là một trong những yếu tố tạo dấu ấn cho Đại nhạc hội. Theo đó, 100% ca khúc được sử dụng trong chương trình là những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam, qua đó truyền tải thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được giới trẻ yêu thích như Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, nhóm OPlus và các nghệ sĩ khác.

Ca sỹ Hà Myo tại chương trình. (Ảnh: X.T)

Sân khấu được thiết kế tại khu vực Hồ Gươm, với quy mô lớn, phục vụ hàng vạn khán giả theo dõi. Ban tổ chức dự kiến phát hành khoảng 2.000 vé đăng ký trực tuyến. Việc ứng dụng vé điện tử mang thông điệp yêu nước cũng được xác định là một điểm nhấn, góp phần đưa tinh thần của Đại nhạc hội lan tỏa tới học sinh, sinh viên ngay trước khi chương trình diễn ra.

Theo ông Lê Hải Long, sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ, ca sĩ nhí từng trưởng thành từ phong trào Đoàn, Đội bên cạnh các nghệ sĩ lớn thể hiện tinh thần kế thừa, tiếp nối các thế hệ, đồng thời góp phần bồi đắp lý tưởng và tình yêu quê hương, đất nước cho thanh niên.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thanh niên; đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, phát huy năng lực sáng tạo và khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

70 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội có hơn 9 triệu hội viên, tập hợp đông đảo thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.