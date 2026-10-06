Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh công trạng to lớn của vị thủ lĩnh phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh một miền đất An Giang giàu bản sắc, văn minh, phát triển.

Tiết mục tái hiện cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Với chủ đề “Nguyễn Trung Trực - Dấu son bất tử”, chương trình tái hiện hào hùng cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân và du khách. Khí phách “Anh hùng bất tử Nguyễn Trung Trực” sống mãi với thời gian đã viết nên một trang sử bằng lòng trung nghĩa và ý chí bất khuất của người dân Nam Bộ. Hình tượng Nguyễn Trung Trực - hào khí Nam Bộ - hào khí An Giang hôm nay vững bước vươn mình, đoàn kết, năng động, giàu bản sắc, khát vọng phồn vinh, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hằng năm, cứ đến những ngày cuối tháng Tám âm lịch, triệu con tim người con đất Việt, đặc biệt là nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hướng về Rạch Giá (An Giang) với tất cả lòng thành kính và niềm tri ân sâu sắc Cụ Nguyễn. Nơi đây gắn liền với di tích lịch sử văn hóa quốc gia Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực - những “địa chỉ đỏ” lưu giữ khí phách hào hùng của vị Anh hùng dân tộc đã hiên ngang tuẫn tiết trước kẻ thù năm 1868 với câu nói bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Tiết mục tái hiện cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Trải qua bề dày lịch sử hơn 100 năm hình thành, phát triển, Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một sinh hoạt tín ngưỡng địa phương, trở thành di sản văn hóa phi vật thể có sức ảnh hưởng to lớn đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng. Hằng năm, lễ hội đón hàng triệu lượt khách thập phương về chiêm bái và tham gia các hoạt động tri ân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang Lê Thị Phà Ca cho biết, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra trong 3 ngày từ 6 - 8/10 (nhằm 26 - 28/8 âm lịch) với quy mô hoành tráng, nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa các nghi thức truyền thống cổ truyền và chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao hiện đại. Phần lễ duy trì trọn vẹn các nghi thức cổ truyền trang trọng tại Đình thần Nguyễn Trung Trực như: Lễ thượng đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối… Các hoạt động dâng hương thành kính tổ chức tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868 và Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực. Phần hội với chuỗi sự kiện diễn ra sôi nổi từ ngày 26/9 đến 10/10, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, rực rỡ sắc màu, không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, còn là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch và thế mạnh kinh tế của địa phương.