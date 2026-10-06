Tiết lộ về bác sĩ thích sưu tầm tranh, đồ gốm và đồng hồ cổ

Tối 6/10, triển lãm CHATS khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu hơn 50 tác phẩm của họa sĩ Phan Hiền Nhân, thuộc bộ sưu tập của bác sĩ Đỗ Vũ Anh (Bệnh viện Việt Đức).

Sáng tác chủ yếu bằng chất liệu acrylic trên canvas trong giai đoạn 2022 - 2026, hơn 50 tác phẩm trong triển lãm CHATS không đi theo lối tả thực thông thường. Qua bàn tay của họa sĩ Phan Hiền Nhân, hình thể chú mèo được giản lược thành những hình khối, đường cong, nhịp điệu và tương quan màu sắc.

Một dáng mèo cuộn mình gợi lên sự bình yên; một cái quay đầu vừa cảnh giác lại vừa bỡn cợt; một thân hình nằm dài thả lỏng mang dáng dấp của sự buông bỏ. Những trạng thái "rất mèo" ấy, kỳ thực lại "rất người". Con người cũng có lúc muốn thu mình lại, có khi tò mò trước thế giới rồi lại muốn quay lưng, có lúc vội vã nhưng cũng có lúc chỉ muốn nằm yên nhìn thời gian lặng lẽ trôi. Tranh của Phan Hiền Nhân không nói thay hay áp đặt, mà đóng vai trò như một tấm gương gợi mở, để mỗi người xem tự bước vào bằng ký ức và cảm xúc của riêng mình.

Với gam màu nguyên bản, mạnh mẽ và trong trẻo, những con mèo trong tranh không mang màu sắc đời thực mà mang sắc xanh, đỏ, vàng, lam, tím… Sự hồn nhiên gợi nhớ thế giới trẻ thơ ấy đứng trong một cấu trúc ý niệm vững chắc: hình càng giản lược, màu càng trực diện thì khoảng trống cho sự thấu cảm càng mở rộng.

Điểm gặp gỡ bác sĩ chuyên cầm dao mổ và họa sĩ cầm cọ

Thế giới hội họa của Phan Hiền Nhân quyến rũ người xem, nhưng chính cái duyên đưa bộ sưu tập này ra ánh sáng công chúng lại kể một câu chuyện khác về cách một người yêu nghệ thuật ứng xử với cái đẹp.

Họa sĩ Phan Hiền Nhân và bác sĩ Đỗ Vũ Anh tại triển lãm.

Bác sĩ Đỗ Vũ Anh vốn tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ qua những bài học hình khối, màu sắc cơ bản. Khi trưởng thành và bước chân vào ngành y, anh nhận ra sự tương đồng kỳ lạ giữa giải phẫu học và hội họa: cả hai đều là nghệ thuật của cấu trúc, tỷ lệ và sự chính xác.

"Tôi có một niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Nó khiến tôi đặt nặng tính thẩm mỹ trong mỗi ca phẫu thuật của mình", bác sĩ Đỗ Vũ Anh chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Mối duyên giữa vị bác sĩ Đỗ Vũ Anh và họa sĩ Phan Hiền Nhân bắt đầu từ căn phòng nhỏ xếp đầy tranh trên phố Phan Bội Châu. Bức tranh đầu tiên trở thành cái cớ cho những cuộc trò chuyện kéo dài. Hai con người tưởng như ở hai thế giới đối lập - một người cầm dao mổ, một người cầm cọ, lại tìm thấy tiếng nói chung trong cách quan sát, sự trăn trở về cấu trúc và khát khao đi tìm ý nghĩa phía sau công việc.

Vượt qua khuôn khổ "người sáng tác - nhà sưu tập", họ trở thành những người bạn đồng hành. Bác sĩ Vũ Anh chia sẻ: "Nếu nói là nhà sưu tập thì nghe chừng chưa đúng lắm. Tôi coi mình là người đồng hành, cùng làm việc và chia sẻ niềm đam mê với anh Nhân".

Đối với một bác sĩ phẫu thuật hàng ngày đối mặt với áp lực sinh tử nơi phòng mổ, hội họa đóng vai trò như một "khoảng nghỉ" xoa dịu tâm trí.

"Ở phòng mổ, cuộc sống khá căng thẳng và ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cần những thời điểm để giãn ra một chút. Đôi khi sau một ngày làm việc, chỉ cần dành vài phút ngắn ngủi ngồi ngắm tranh thôi là tôi đã thấy mọi thứ ổn định và dễ chịu hơn rất nhiều" – bác sĩ Vũ Anh tâm sự.

Không chỉ sưu tập tranh, bác sĩ Đỗ Vũ Anh còn lưu giữ đồ gốm và đồng hồ cổ. Thói quen "lần mò" tìm đồ cổ từ thời còn là du học sinh tại Pháp giúp anh đóng khung những ký ức cuộc đời. Mỗi món đồ lưu giữ trong phòng khách đều gắn liền với một kỷ niệm, một chuyến đi, một cột mốc đã qua.

Quyết định đưa bộ sưu tập hơn 50 bức tranh mèo ra khỏi căn phòng nhỏ trên phố Phan Bội Châu để tổ chức triển lãm CHATS bắt nguồn từ mong muốn chia sẻ sự tích cực.

Hình ảnh con mèo vốn gần gũi, gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Sự kết hợp giữa nét tạo hình sáng tạo và màu sắc rực rỡ giúp tác phẩm dễ chạm tới cảm xúc của đám đông. Đáng chú ý, trong khuôn khổ triển lãm, bác sĩ Đỗ Vũ Anh và họa sĩ Phan Hiền Nhân còn dành riêng một không gian trải nghiệm cho các em học sinh tiểu học đến tham quan, học cách thưởng thức nghệ thuật và trực tiếp vẽ tranh.

Ảnh, video: T.Lê