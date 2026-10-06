Hà Nội sắp tổ chức Lễ hội Đồ uống năm 2026

Lễ hội được triển khai nhằm quảng bá, tôn vinh văn hóa đồ uống, kết nối doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, nhà hàng, khách sạn; đồng thời cập nhật những xu hướng mới của ngành đồ uống và mô hình F&B.

Sự kiện cũng hướng tới ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với sản phẩm hiện đại.

Lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian mở, quy mô khoảng 4.500m², gồm 4 không gian chuyên đề: Bia - Rượu, Trà, Cà phê và Nước trái cây - đồ uống sáng tạo.

Gian hàng trưng bày tại Lễ hội Đồ uống năm 2025. Ảnh: Hà Trần

Tại không gian Bia - Rượu, các sản phẩm bia, rượu truyền thống, hiện đại, rượu làng nghề và đặc sản vùng miền được giới thiệu cùng hoạt động giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm ẩm thực. Không gian Trà giới thiệu nghệ thuật thưởng trà của người Việt và Hà Nội, với các sản phẩm như trà Tân Cương, Shan Tuyết, trà sen Tây Hồ, trà thảo mộc, trà OCOP, kết hợp trình diễn pha trà và trải nghiệm trà đạo.

Không gian Cà phê tập trung giới thiệu văn hóa cà phê Hà Nội qua các hình thức pha chế như cà phê phin, cà phê trứng, espresso và các hoạt động trải nghiệm. Trong khi đó, không gian Nước trái cây và đồ uống sáng tạo giới thiệu nước ép, sinh tố, kombucha, mocktail, cocktail sử dụng nguyên liệu nông sản Việt Nam, cùng các màn trình diễn pha chế.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ hội, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội”, tích hợp mã QR cung cấp thông tin về các điểm đến đồ uống. Đây được kỳ vọng là cơ sở để thành phố từng bước hình thành các tour, tuyến chuyên đề, kết nối trải nghiệm đồ uống với tham quan văn hóa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm kết hợp du lịch - ẩm thực - lưu trú.

Bên cạnh đó, lễ hội định hướng phát triển các tour tham quan, trải nghiệm tại làng nghề sản xuất rượu, trà, cà phê và các cơ sở chế biến đồ uống đặc trưng. Du khách có thể tìm hiểu lịch sử, quy trình sản xuất, tham gia trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm tại chỗ.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra từ 19h30 đến 20h30 ngày 9/10; lễ bế mạc từ 17h30 đến 18h30 ngày 11/10. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách, với 80-100 doanh nghiệp, làng nghề, đơn vị du lịch, ẩm thực, nhà hàng và một số tổ chức, doanh nghiệp quốc tế tham gia.

Thông qua lễ hội, Hà Nội hướng tới xây dựng một sự kiện chuyên đề về đồ uống mang tính định kỳ, từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030.