Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến Việt Nam từ ngày 5-8/10.

Hai Phu nhân trong chuyến trải nghiệm tại Hồ Văn. Ảnh: Minh Châu

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, dành thời gian tìm hiểu trang phục truyền thống cùng các kỹ thuật dệt, thêu, tạo hoa văn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Những bộ trang phục với chất liệu, màu sắc và họa tiết đặc trưng không chỉ phản ánh quan niệm thẩm mỹ mà còn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của mỗi cộng đồng.

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân gặp gỡ các nghệ nhân và tìm hiểu một số công đoạn tạo nên các sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc Tà Ôi, Dao Đỏ, Mông xanh,...cùng xem cách nhuộm vải bằng chàm, cách tạo nên những tấm vải với hoa văn vẽ bằng sáp ong cùng những ý nghĩa của các họa tiết.

Hai Phu nhân xem cách tạo nên những tấm vải thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số. ﻿Ảnh: Minh Châu

Ảnh: Minh Châu

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ niềm tự hào khi được giới thiệu với Phu nhân Maricel Cohen de Mulino về những hoa văn, chất liệu dệt và nhuộm màu hoàn toàn từ thiên nhiên của đồng bào.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thách thức lớn nhất đối với văn hóa truyền thống không chỉ là việc bảo tồn, mà là làm sao để di sản sống được trong đời sống thường nhật, mang lại sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về các dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Châu

Từ ý nghĩa đó, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng việc bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những hiện vật hay kỹ thuật của quá khứ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, sáng tạo và thích ứng với đời sống đương đại.

Việc tạo điều kiện hỗ trợ các nhóm sản xuất thủ công truyền thống, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, người nghèo và người khuyết tật ở các vùng sâu, vùng xa, không chỉ nhằm góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn là cách giúp khôi phục và bảo tồn các kỹ nghệ thủ công sắp bị mai một như dệt thổ cẩm, làm gốm, đan lát, khắc gỗ...

Cùng với đó, hỗ trợ họ thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trường hiện đại, đào tạo kỹ năng quản lý và kết nối sản phẩm ra thế giới; tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục học hỏi, gắn bó và phát huy các nghề truyền thống.

Hai Phu nhân thưởng trà và xem biểu diễn áo dài. Ảnh: Minh Châu

Từ câu chuyện về trang phục các dân tộc Việt Nam, Phu nhân Maricel Cohen de Mulino chia sẻ niềm vui và ấn tượng đặc biệt khi được thấy những hoa văn quen thuộc trên trang phục Panama tại Việt Nam.

Hai Phu nhân chụp ảnh chung với một số phụ nữ dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Châu

Dù hai nước thuộc hai châu lục khác nhau, cách nhau hàng chục nghìn kilomet, Phu nhân Tổng thống Panama chia sẻ văn hóa của các cộng đồng bản địa tại Panama, trong đó có nghệ thuật Mola của người Guna có nét tương đồng trong cách sử dụng màu sắc, hoa văn và kỹ thuật thể hiện những họa tiết trên các trang phục truyền thống của người Mông, Dao và Thái tại Việt Nam.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai Phu nhân cùng thưởng thức trà, xem trình diễn áo dài và cùng trao đổi về vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại, cũng như ý nghĩa của văn hóa trong gắn kết cộng đồng và tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc.