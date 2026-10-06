Đội K72 và K76 Đồng Nai tìm kiếm được 79 bộ hài cốt liệt sĩ

Đội K72 tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 6-10 tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: ĐVCC

Một trong những di vật của liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 6-10. Ảnh: Nguyệt Hà

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 Bộ CHQS thành phố cho biết: Trong ngày 6-10, các lực lượng Đội K72 đã tìm kiếm được thêm 3 bộ HCLS, nâng tổng số HCLS đã tìm được tại Vương quốc Campuchia là 41. Trong đó, 37 bộ HCLS được tìm thấy tại các khu vực tỉnh Kratie và 4 bộ HCLS tìm thấy tại các khu vực tỉnh Kampong Thom.

Đội K76 tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh ngày 6-10. Ảnh: ĐVCC

Ở trong nước, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ CHQS thành phố cho hay: Trong ngày 6-10, Đội K76 đã tìm kiếm thêm được 2 bộ HCLS; 1 tại khu phố 2, phường Lộc Ninh và 1 bộ tại ấp Hoa Lư, xã Lộc Thành. Với kết quả này, Đội K76 đã tìm kiếm được tổng cộng 38 bộ HCLS.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS Bộ CHQS thành phố rất mong muốn tiếp nhận thông tin của các tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước; các cựu chiến binh, những người đã từng tham gia trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc để các lực lượng tiếp tục tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sĩ về quê hương.