Khai nhanh cho nhẹ!

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, sáng 3/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại Hội trường, cho ý kiến về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Các đại biểu nhấn mạnh, vấn đề cần quan tâm không chỉ là có quy định, mà còn phải bảo đảm người dân được bồi thường đầy đủ, công bằng khi tài sản bị trưng mua, trưng dụng.