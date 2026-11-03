Khai nhanh cho nhẹ!
Trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT tại thôn Tiền Phong (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), chiều 1-11, tổ công tác Công an xã Tuyên Hóa phát hiện Đàm Văn Lợi (1988, trú xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô-tô BKS 38C-153.xx dừng bên Quốc lộ 12A có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Tại đây, Lợi tự nguyện giao nộp một túi ni-lông có chứa 40 viên nén mà theo đối tượng khai nhận là ma túy dạng hồng phiến, mua về để sử dụng. Tổ công tác Công an xã Tuyên Hóa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật để phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khai-nhanh-cho-nhe-post360412.html