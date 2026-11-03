Hà Nội kiểm tra hơn 300 xe đưa đón học sinh tại khu vực Mỹ Đình

Sáng nay (3/11), tại khu vực cột đồng hồ đối diện Sân vận động Mỹ Đình, Đội Kiểm tra khu vực 2 thuộc Phòng kiểm tra giao thông vận tải Hà Nội do ông Trần Việt Hải, đội trưởng tổ chức kiểm tra hơn 300 xe ô tô đưa đón học sinh, tập trung rà soát điều kiện phương tiện, giấy tờ lái xe và các thiết bị bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hơn 300 xe đưa đón học sinh được lực lượng chức năng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội rà soát, tổng kiểm tra điều kiện, an toàn.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra giấy tờ phương tiện và người điều khiển, gồm giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Đối với điều kiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng kiểm tra giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe hợp đồng, thời hạn sử dụng phù hiệu, việc niêm yết cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" và dấu hiệu nhận biết xe chở học sinh theo quy định.

Đáng chú ý, các thiết bị phục vụ giám sát và bảo đảm an toàn cho học sinh được kiểm tra kỹ, gồm thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh lái xe, camera ghi nhận hình ảnh học sinh, thiết bị cảnh báo và chống bỏ quên trẻ em trên xe. Lực lượng chức năng cũng rà soát thẻ nhận dạng của lái xe, chứng chỉ tập huấn, việc bố trí nhân viên phục vụ, dây đai an toàn, dụng cụ thoát hiểm và số lượng bình chữa cháy trên phương tiện.

Ông Lê Văn Cảnh, phụ trách xe đưa đón học sinh của toàn bộ hệ thống Trường Marie Curie cho biết: "Với kinh nghiệm phụ trách gần 20 năm, thông qua mỗi đợt kiểm tra chúng tôi đã nâng cao ý thức chấp hành. Hiện mỗi ngày chúng tôi vận hành gần 200 xe, chuyên chở khoảng 10 nghìn lượt học sinh đi - về, nhà trường yêu cầu xe đủ điều kiện mới cho hoạt động, các phương tiện đạt tiêu chí theo yêu cầu của pháp luật".

Thông qua kiểm tra, ông Trần Việt Hải, Đội trưởng Đội Kiểm tra GTVT khu vực 2 đánh giá: "Công tác kiểm tra thực tế hoạt động xe đưa đón học sinh được đơn vị đặt lên hàng đầu nằm trong kế hoạch công tác hàng năm được Sở Xây dựng Hà Nội, Phòng Kiểm tra phê duyệt nên thường xuyên được tổ chức kiểm tra định kỳ. Do đó, qua buổi kiểm tra hôm nay chúng tôi đánh giá, đa phần các phương tiện đều đáp ứng các điều kiện liên quan đến người lái và phương tiện. Cơ bản đội ngũ lái xe nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Đường bộ, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, qua kiểm tra đơn vị phát hiện một số trường hợp phù hiệu hợp đồng bị mờ không nhận diện được, chúng tôi đã yêu cầu khẩn trương thay thế, một số phương tiện bình cứu hoả để tại vị trí khó lấy đã yêu cầu để khu vực dễ sử dụng có thể thao tác kịp thời, phát huy tác dụng chữa cháy khi xảy ra sự cố. Qua đây chúng tôi cũng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải tiến hành rà soát, đăng ký tổ chức tập huấn Nghiệp vụ vận tải với Sở Xây dựng Hà Nội theo Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 về hoạt động vận tải đường bộ" (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP).

Theo ông Hải, công tác kiểm tra xe đưa đón học sinh được đơn vị thực hiện từ nay đến ngày 5/11, với hơn 1 nghìn phương tiện trên địa bàn 17 phường đơn vi quản lý. Đơn cử như: Một số phường trọng điểm có lượng phương tiện nhiều gồm: Cầu Giấy, Yên Hoà, Từ Liêm, Đông Ngạc, Giảng Võ, Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Tây Mỗ, Đại Mỗ...

Đội kiểm tra lên từng xe rà soát, kiểm tra các phương tiện trước khi xe vận hành trên đường.

Siết điều kiện phương tiện, lái xe đưa đón học sinh

Ông Lê Xuân Tiến, Phó trưởng phòng Kiểm tra GTVT Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, nhất là vận chuyển trẻ em mầm non, học sinh, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 22012/SXD-KTr ngày 2/10/2026 về tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu Phòng Kiểm tra phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an các xã, phường rà soát hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, kiểm tra các điểm có hiện tượng đón, trả khách không đúng quy định.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng phải cam kết không sử dụng trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng hoặc địa điểm cố định khác làm nơi tập kết hàng hóa, đón, trả khách sai quy định.

Đặc biệt, các đơn vị không được bán vé, nhận đặt chỗ cho hành khách dưới mọi hình thức; không thu tiền ngoài hợp đồng; không ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.

Đối với hoạt động đưa đón học sinh, Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, giấy phép kinh doanh, hình thức kinh doanh đã đăng ký, việc sử dụng lái xe và người quản lý tham gia hoạt động vận tải.

Bình cứu hoả được lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị để ở vị trí dễ sử dụng khi xảy ra sự cố.

Theo quy định tại Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải đáp ứng các điều kiện về an toàn kỹ thuật, trang thiết bị và màu sơn.

Cụ thể, xe chuyên dùng kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe, trừ phần cản trước và hai bên cản trước; phía trước và hai bên xe phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở học sinh.

Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh, phương tiện phải có biển báo nhận biết xe chở học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe.

Phương tiện phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh và thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe theo quy chuẩn kỹ thuật. Xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng ghế ngồi phù hợp theo quy định.

Về nhân sự, xe đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên xe để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt chuyến đi. Trường hợp xe từ 29 chỗ trở lên phải bố trí tối thiểu hai người quản lý trên xe.

Người quản lý và lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ khi lên, xuống xe, không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi cả người quản lý và lái xe đã rời khỏi xe. Lái xe đưa đón học sinh phải có tối thiểu hai năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp vận tải, Sở Xây dựng cũng đề nghị các trường học có hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô theo hợp đồng phối hợp kiểm tra các điều kiện thực tế của phương tiện, người lái và các yêu cầu về an toàn giao thông.

Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng kiến nghị lãnh đạo nhà trường không ký hợp đồng vận chuyển với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị có phương tiện, lái xe không đáp ứng quy định.

Các trường cần yêu cầu doanh nghiệp vận tải và lái xe tuyệt đối không chở quá số người quy định, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, xe không có phù hiệu "XE HỢP ĐỒNG" hoặc phù hiệu hết hạn; lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển.

Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để lập biên bản vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử phạt theo quy định.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các Đội Kiểm tra giao thông vận tải thuộc Phòng Kiểm tra triển khai hiệu quả công tác kiểm tra.