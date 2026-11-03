Phân cấp cho địa phương cấp tín chỉ carbon trong nước

Rừng ngập mặn ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. (Ảnh: Đức Tùng)

Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao thẩm quyền phê duyệt đăng ký, điều chỉnh đăng ký dự án, thay đổi thành phần tham gia, hủy đăng ký dự án và cấp tín chỉ carbon theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước.

Đáng chú ý, các tổ chức, cơ quan tham gia dự án thuộc phạm vi quy định có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia.

Đối với một số trường hợp đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận có trách nhiệm cấp tài khoản và gửi thông tin cho cơ quan, tổ chức; trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

Nghị định cũng quy định cụ thể trình tự, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký dự án tạo tín chỉ carbon. Trong đó, thời hạn thông báo tính hợp lệ của hồ sơ là 3 ngày làm việc; thời gian công khai hồ sơ và lấy ý kiến rộng rãi là 22 ngày làm việc. Đối với dự án thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, việc đăng ký phải có sự đồng thuận của các địa phương liên quan.

Sau khi hoàn thành các bước lấy ý kiến, thẩm định và đánh giá theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ quyết định phê duyệt đăng ký dự án và công bố trên Hệ thống đăng ký quốc gia.

Đối với thủ tục thay đổi thành phần tham gia dự án, thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị; thủ tục hủy đăng ký dự án được thực hiện trong thời hạn không quá 22 ngày làm việc.

Riêng việc cấp tín chỉ carbon, Nghị định quy định rõ thành phần hồ sơ, trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ quyết định cấp tín chỉ carbon và công bố trên Hệ thống đăng ký quốc gia; trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do.

Đối với các dự án carbon rừng, trình tự đăng ký, điều chỉnh, hủy đăng ký và cấp tín chỉ được thực hiện theo Nghị định số 180/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng.

Nghị định số 396/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2026.