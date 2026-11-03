Mỹ nữ 'xào ke' trong phòng ngủ

M.N.A.T và số ma túy trong phòng ngủ.

Kiểm tra tại phòng ngủ tầng trệt, lực lượng Công an phát hiện một mảnh viên nén màu hồng và chất bột màu trắng nghi là ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, M.N.A.T có kết quả dương tính với chất ma túy Ketamine. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an phường phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan, gồm: Đ.T.S (2003), B.T.H (2006, cùng phường Lâm Viên – Đà Lạt) và N.N.L (2000, trú phường Phú Xuân, TP Huế). Ngày 2-11, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.