Kỷ luật 15 đảng viên liên quan vi phạm thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra ngày 27 và 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Trường THPT Lê Trực - nơi xảy ra gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên.

15 đảng viên của Trường THPT Lê Trực bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.

Cũng tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa cũ, và ông Trương Đức Cường, công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, nguyên công chức địa chính xã Tân Long.

Theo kết luận, hai ông vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước; đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Đức Cường; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Đình Tùng.